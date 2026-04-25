Quién es alias 'Marlon': presunto responsable de los atentados en Valle y Cauca

El Gobierno elevó a $5.000 millones la recompensa por información que permita ubicar a alias 'Marlon', señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de los recientes atentados en Valle del Cauca y Cauca.

¿Quién es alias 'Marlon'?

Alias 'Marlon' fue identificado por las autoridades como Iván Jacobo Idrobo Arredondo, un hombre de 38 años señalado de integrar las disidencias de las Farc bajo la línea de alias 'Iván Mordisco'. Su nombre volvió a aparecer en el centro de la agenda de seguridad después de los ataques registrados en el suroccidente del país, especialmente en zonas del Valle del Cauca y Cauca.

Según la información conocida por las autoridades, alias 'Marlon' tendría una trayectoria de más de 15 años dentro de estructuras armadas ilegales. Su paso por la organización habría comenzado como guerrillero, pero con el tiempo fue ascendiendo hasta ocupar posiciones de mando en estructuras con presencia en el suroccidente del país.

El Ministerio de Defensa lo señala como uno de los cabecillas relacionados con la estructura 'Jaime Martínez', una de las disidencias que delinque en esta región. También ha sido vinculado con la estructura 'Franco Benavides' y con acciones armadas en corredores estratégicos entre Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

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Lo que se sabe de su trayectoria

De acuerdo con documentos de inteligencia citados en los reportes oficiales, alias 'Marlon' habría recibido formación como combatiente, explosivista y en manejo de armas. También se le atribuyen conocimientos en trabajo de masas, una función asociada a tareas de control territorial, presión social y articulación política dentro de estructuras armadas ilegales.

Las autoridades lo relacionan con una serie de acciones violentas en el suroccidente, entre ellas ataques con explosivos, hostigamientos contra la Fuerza Pública, emboscadas y hechos que han afectado a la población civil. En los últimos años, su nombre ha sido mencionado en investigaciones por ataques en municipios como Jamundí, Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichao y otras zonas del norte del Cauca y el Valle.

Uno de los antecedentes que ya lo había puesto en la mira de las autoridades fue el secuestro del menor Lyan Hortúa, ocurrido en zona rural de Jamundí. En ese caso, el Ministerio de Defensa lo señaló como responsable de dar la orden del secuestro y ofreció una recompensa menor a la anunciada ahora.

Recompensa de $5.000 millones

Tras la reciente escalada de ataques en Valle y Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la recompensa por alias 'Marlon' fue elevada a $5.000 millones. Según el Gobierno, se trata de una de las recompensas más altas fijadas en el país contra un cabecilla de estas estructuras.

El anuncio se hizo durante un consejo extraordinario de seguridad en Palmira, Valle del Cauca, después de los atentados reportados en la región. Las autoridades también mencionaron a alias 'Max Max' y alias 'Oso Yogui' como presuntos articuladores de los ataques recientes junto con alias 'Marlon'.

Por ahora, alias 'Marlon' es considerado uno de los principales objetivos de la Fuerza Pública en el suroccidente del país. La recompensa busca obtener información que permita ubicarlo, capturarlo y avanzar en las investigaciones por los ataques que mantienen en alerta a comunidades, autoridades locales y corredores viales estratégicos como la vía Panamericana.