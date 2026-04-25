Un nuevo atentado terrorista se presentó en el occidente del país. Hace pocos minutos se registró una fuerte explosión en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío, sobre la vía Panamericana que conecta a Cali con Popayán. El hecho se produjo por la activación de un artefacto explosivo, específicamente un cilindro que cayó sobre una buseta, en lo que ha sido calificado como un ataque indiscriminado contra la población civil. Esta tragedia desgarra al departamento y deja un saldo preliminar de 12 civiles muertos y más de 25 heridos de gravedad.

El impacto del estallido causó la destrucción de una parte de la vía Panamericana y daños severos en varios vehículos que se encontraban en la zona. Actualmente, la movilidad en este corredor vital presenta una afectación total e incertidumbre sobre su reapertura, mientras la Fuerza Pública permanece al frente de la situación para verificar lo ocurrido y atender la emergencia.

Según las autoridades, al parecer, un grupo de las disidencias hizo un bloqueo en la vía y estaba esperando a la Fuerza Pública que iba a pasar por la zona para atacarla, pero el artefacto explosivo se activó antes, lo cual impactó a una chiva: de ahí que los civiles fueron las víctimas. La explosión fue tan fuerte que partió la chiva en dos partes y una de estas cayó encima de otros vehículos.

Esta acción forma parte de una escalada terrorista y una ofensiva directa contra la vida que se ha manifestado en las últimas horas con acciones criminales en El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda. Ante esta barbarie, el Gobierno Departamental ha manifestado que no es posible seguir enfrentando esta situación en soledad y que la red hospitalaria se encuentra actualmente al límite de su capacidad.

"El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie. Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas. Exigimos al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público que vivimos, además presencia urgente del Ministerio de Defensa", aseguró Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.

Como respuesta inmediata, se ha convocado a un consejo de seguridad y se exige al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público.