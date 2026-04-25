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Explosión en la vía Panamericana deja seis lesionados en Cauca

Sáb, 25/04/2026 - 11:20
La explosión ocurrió en Mercaderes, Cauca. El gobernador confirmó seis heridos, entre ellos un menor, y seguimiento a las víctimas. 
Seis heridos en la Panamericana: lo confirmado hasta ahora
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Un ataque con explosivos en la vía Panamericana, en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes (Cauca), dejó seis personas heridas, entre ellas un menor de edad. El hecho fue confirmado por el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, y se convirtió en otro episodio de la tensión de seguridad que atraviesa el suroccidente del país. 

Lo confirmado hasta ahora

La información oficial conocida hasta ahora indica que la detonación ocurrió en la madrugada de este sábado 25 de abril, al costado de la carretera, cuando pasaba un vehículo de servicio público. Según el pronunciamiento del gobernador, el saldo fue un conductor gravemente herido y cinco pasajeros lesionados, entre ellos un menor. Las víctimas fueron trasladadas para recibir atención médica, mientras la autoridad de salud departamental hace seguimiento a su evolución. 

El gobernador Octavio Guzmán, actual mandatario departamental, señaló además que el ataque habría sido ejecutado por estructuras criminales y lo vinculó con represalias por operaciones recientes de la Fuerza Pública en la región. En su mensaje, pidió mantener la coordinación con el Gobierno nacional y el Ministerio de Defensa para reforzar la protección sobre los corredores viales del suroccidente.  

Aunque en las primeras horas circularon versiones con balances distintos sobre los lesionados, la cifra que aparece respaldada por el pronunciamiento oficial del gobernador es la de seis heridos. También se mantiene como dato confirmado que entre los afectados hay un menor de edad y que el hecho impactó directamente la movilidad de un corredor clave para el tránsito de pasajeros y mercancías entre departamentos del suroccidente.

¿Qué implica el ataque en la Panamericana?

La vía Panamericana es uno de los ejes de conexión más sensibles de esta zona del país. Por eso, además de las lesiones causadas por la explosión, el ataque vuelve a poner el foco en la seguridad de una ruta usada a diario por transporte público, vehículos de carga y comunidades que se movilizan entre Cauca, Nariño y otros puntos del suroccidente. 

El hecho ocurrió, además, en medio de una seguidilla de eventos de orden público reportados en Cauca y Valle del Cauca durante las últimas horas. Esa escalada llevó a un refuerzo de la respuesta institucional y a la realización de un consejo de seguridad en Palmira, al que se desplazaron el alto mando militar y el Ministerio de Defensa. El actual ministro es Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, y el comandante general de las Fuerzas Militares es el general Hugo Alejandro López Barreto

 

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