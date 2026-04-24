El Valle del Cauca volvió a ser golpeado por la violencia este viernes, 24 de abril, luego de que se reportara un segundo atentado en menos de 12 horas contra instalaciones militares del departamento. El nuevo hecho ocurrió en Palmira, donde un vehículo cargado con explosivos fue activado en inmediaciones del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi.

El ataque se registró después de la fuerte explosión reportada en la mañana en inmediaciones del Batallón Pichincha, en el sur de Cali. En ese primer hecho, las autoridades investigaban el lanzamiento de artefactos explosivos contra la unidad militar, mientras se adelantaban operativos en la zona.

De manera preliminar, se conoció que las autoridades hacen presencia en el sector del Batallón Agustín Codazzi para verificar la situación, descartar la existencia de más artefactos explosivos y establecer si el atentado dejó personas afectadas.

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El hecho aumenta la preocupación en el Valle del Cauca, que en una misma jornada registró dos acciones violentas contra batallones del Ejército: primero en Cali y luego en Palmira.

Dilian Francisca Toro rechazó los atentados en Cali y Palmira

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó los atentados registrados en Cali y Palmira y aseguró que se trata de actos terroristas “inaceptables” que confirman una escalada de violencia en el departamento.

“Los atentados de hoy en Cali y en Palmira son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera”, señaló la mandataria.

Toro también hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y al presidente Gustavo Petro para que el departamento reciba mayor apoyo en materia de seguridad.