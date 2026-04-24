Inicio
Tendencias

Influencer le reconstruye vivienda a familia afectada por ola invernal en Montería

Vie, 24/04/2026 - 17:36
En medio de la emergencia por las lluvias, un gesto solidario devolvió el hogar y la esperanza a una familia en Córdoba.
Influencer reconstruye vivienda y la entrega a familia afectada por ola invernal en Montería
Créditos:
Redes sociales Julián Pinilla

Más de 50.000 personas resultaron afectadas por la intensa ola invernal que golpeó a Montería, Córdoba, a comienzos de 2026. Las crecientes súbitas de los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes arrasaron viviendas y dejaron a cientos de familias en condiciones precarias. Dos meses después, la recuperación avanza lentamente, pero iniciativas ciudadanas comienzan a marcar la diferencia.

Una de ellas llegó de la mano del influencer Julián Pinilla, quien viajó hasta la región con el objetivo de apoyar a comunidades damnificadas. A través de sus redes sociales, lanzó una convocatoria sencilla: ayudaría a quienes demostraran ser “buenos vecinos”, comprometidos con su entorno y su comunidad.

Lea: Alejandro Sanz visitó Machu Picchu con Stephanie Cayo

La beneficiaria fue María Eugenia, una mujer que perdió gran parte de su hogar tras las inundaciones. Con el apoyo de aliados como Centro Corona, el Ministerio de Defensa de Colombia, el Ejército Nacional de Colombia y Rotary International, la vivienda fue completamente reconstruida y entregada en mejores condiciones.

“Mi casa es una mansión”, expresó emocionada María Eugenia, quien también recordó que antes de la tragedia tenía un pequeño negocio de papelería y dulcería, afectado por las lluvias. Agradeció a todas las personas que hicieron posible la obra, destacando el impacto que este tipo de ayudas tiene en la vida de quienes lo pierden todo.

'El chico de la runa' llega a Montería

Además de esta entrega, la iniciativa benefició a otras cinco familias con mejoras en sus viviendas. Durante el proceso también se distribuyeron ayudas humanitarias: 110 mercados, kits de aseo, colchonetas y elementos de cocina, con el objetivo de aliviar necesidades inmediatas.

Lea también: 'Brigitte, Planeta B': la vida y pensamiento de Brigitte Baptiste llegan a las salas de cine

Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó el trabajo articulado entre ciudadanía y fuerza pública. “Siempre seremos los primeros en llegar y los últimos en irnos cuando de ayudar y proteger la vida se trata”, afirmó.

En medio de la crisis, acciones como esta evidencian cómo la solidaridad y el trabajo conjunto pueden acelerar la reconstrucción y devolver dignidad a las comunidades más golpeadas por los desastres naturales.

Creado Por
Kienyke.com
Colombia
Córdoba
Redes sociales
Emergencia
Viral
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Harry Styles y Zoë Kravitz se habrían comprometido: detalles del romance
Harry Styles y Zoë Kravitz se habrían comprometido: detalles del romance
El cantante británico y la actriz estadounidense habrían dado un paso definitivo en su relación tras ocho meses juntos. Un anillo y fuentes cercanas confirman el compromiso.
Colombia
Petro y Delcy Rodríguez aceleran acuerdo clave de gas y energía
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez.
Petro y Delcy Rodríguez se reunieron en Caracas y avanzaron en acuerdos para integrar gas y energía eléctrica entre Colombia y Venezuela, en medio de una agenda binacional más amplia.
Tendencias
Influencer le reconstruye vivienda a familia afectada por ola invernal en Montería
Influencer reconstruye vivienda y la entrega a familia afectada por ola invernal en Montería
En medio de la emergencia por las lluvias, un gesto solidario devolvió el hogar y la esperanza a una familia en Córdoba.
Entretenimiento
Juanes recibirá el galardón "Artista Leyenda" en los Premios Nuestra Tierra
Juanes recibirá el galardón "Artista Leyenda" en los Premios Nuestra Tierra
Juanes será condecorado como "Artista Leyenda" en los Premios Nuestra Tierra el 14 de mayo, celebrando una trayectoria récord de 29 Grammys y su impacto social en Colombia.