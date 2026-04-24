Más de 50.000 personas resultaron afectadas por la intensa ola invernal que golpeó a Montería, Córdoba, a comienzos de 2026. Las crecientes súbitas de los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes arrasaron viviendas y dejaron a cientos de familias en condiciones precarias. Dos meses después, la recuperación avanza lentamente, pero iniciativas ciudadanas comienzan a marcar la diferencia.
Una de ellas llegó de la mano del influencer Julián Pinilla, quien viajó hasta la región con el objetivo de apoyar a comunidades damnificadas. A través de sus redes sociales, lanzó una convocatoria sencilla: ayudaría a quienes demostraran ser “buenos vecinos”, comprometidos con su entorno y su comunidad.
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La beneficiaria fue María Eugenia, una mujer que perdió gran parte de su hogar tras las inundaciones. Con el apoyo de aliados como Centro Corona, el Ministerio de Defensa de Colombia, el Ejército Nacional de Colombia y Rotary International, la vivienda fue completamente reconstruida y entregada en mejores condiciones.
“Mi casa es una mansión”, expresó emocionada María Eugenia, quien también recordó que antes de la tragedia tenía un pequeño negocio de papelería y dulcería, afectado por las lluvias. Agradeció a todas las personas que hicieron posible la obra, destacando el impacto que este tipo de ayudas tiene en la vida de quienes lo pierden todo.
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Además de esta entrega, la iniciativa benefició a otras cinco familias con mejoras en sus viviendas. Durante el proceso también se distribuyeron ayudas humanitarias: 110 mercados, kits de aseo, colchonetas y elementos de cocina, con el objetivo de aliviar necesidades inmediatas.
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Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó el trabajo articulado entre ciudadanía y fuerza pública. “Siempre seremos los primeros en llegar y los últimos en irnos cuando de ayudar y proteger la vida se trata”, afirmó.
En medio de la crisis, acciones como esta evidencian cómo la solidaridad y el trabajo conjunto pueden acelerar la reconstrucción y devolver dignidad a las comunidades más golpeadas por los desastres naturales.