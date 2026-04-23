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'Brigitte, Planeta B': la vida y pensamiento de Brigitte Baptiste llegan a las salas de cine

Jue, 23/04/2026 - 17:48
A partir de este 23 de abril, las salas de cine del país presentan 'Brigitte, Planeta B', una inmersión cinematográfica en la vida y el pensamiento de la bióloga Brigitte Baptiste.
La vida y pensamiento de Brigitte Baptiste llegan a las salas de cine de Colombia
Créditos:
Ana Moya - KienyKe

Este 23 de abril, las salas de cine del país reciben el estreno de Brigitte, Planeta B, un largometraje que explora la historia, la filosofía y la intimidad de Brigitte Baptiste, una de las científicas más influyentes en el ámbito de la biodiversidad en Colombia.

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La cinta, dirigida por Santiago Posada y producida en colaboración entre Dynamo y Caracol Televisión, se aleja del formato biográfico tradicional para ofrecer una inmersión profunda en el universo personal de la bióloga.

Esta producción apuesta por una narrativa honesta, donde es la propia Baptiste quien guía el relato. La película busca entrelazar su identidad como mujer trans con su formación académica y su visión sobre la interconexión de todos los seres vivos, planteando la mutación y el cambio como estados naturales de la existencia.

 

Un enfoque íntimo y cotidiano

 El director Santiago Posada destacó que el proyecto, gestado desde antes de la pandemia, busca reflejar la manera en que Brigitte conecta la ciencia con la espiritualidad y la cotidianidad. "Quería una película que reflejara su manera de pensar y cómo todas las cosas que la componen como ser humano y científica están interconectadas", explicó Posada.

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 Uno de los puntos más destacados de la cinta es la participación de su esposa, Adriana, y sus hijas. Esta inclusión de la vida familiar busca desmitificar prejuicios y mostrar una faceta orgánica de la bióloga, permitiendo que el espectador comprenda su realidad más allá del ruido mediático o los logros académicos.    

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