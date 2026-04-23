La vida y pensamiento de Brigitte Baptiste llegan a las salas de cine de Colombia

Este 23 de abril, las salas de cine del país reciben el estreno de Brigitte, Planeta B, un largometraje que explora la historia, la filosofía y la intimidad de Brigitte Baptiste, una de las científicas más influyentes en el ámbito de la biodiversidad en Colombia.



Lea: Claudia Bahamón se fracturó la nariz y así quedó



La cinta, dirigida por Santiago Posada y producida en colaboración entre Dynamo y Caracol Televisión, se aleja del formato biográfico tradicional para ofrecer una inmersión profunda en el universo personal de la bióloga.

Esta producción apuesta por una narrativa honesta, donde es la propia Baptiste quien guía el relato. La película busca entrelazar su identidad como mujer trans con su formación académica y su visión sobre la interconexión de todos los seres vivos, planteando la mutación y el cambio como estados naturales de la existencia.