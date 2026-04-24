Alejandro Sanz visitó Machu Picchu con Stephanie Cayo

El cantante español Alejandro Sanz visitó este viernes la popular ciudadela inca de Machu Picchu junto a su nueva pareja, la actriz peruana Stephanie Cayo, durante una escapada de su gira internacional '¿Y ahora qué?'.

Lea también: Amparo Grisales reveló qué opciones tuvo para reemplazar a Rey Ruiz en Yo me llamo

"Una de las experiencias que te hacen mejor persona", escribió Sanz en el libro de visitas de Machu Picchu, según recogieron en fotografías los turistas.



Mientras que Cayo, conocida actriz y celebridad en Perú, anotó la expresión en quechua 'tupananchiskama' que significa "hasta que la vida nos vuelva a encontrar" y es también el título de una película que protagonizó con el actor español Maxi Iglesias, que también fue su pareja.



Tras sorprender este miércoles a la cantante italiana Laura Pausini en pleno concierto, el intérprete español viajó este jueves a Cusco, en el sur de Perú, donde fue captado por seguidores y curiosos desde su llegada al aeropuerto.



Durante la visita a Machu Picchu y en la ciudad de Cusco, la pareja estuvo rodeada de su equipo de seguridad, pero también saludaron y se hicieron fotos con fans en su recorrido.



Medios locales informaron que Sanz y Cayo viajaron a la capital inca con motivo del matrimonio de uno de los mejores amigos de la actriz.



Los rumores de la relación entre ambos surgieron en el concierto que Sanz ofreció en Lima a finales de febrero y posteriormente ambos fueron compartiendo imágenes y comentarios en las redes sociales, hasta que hace unos días, el cantante y la actriz confirmaron su romance durante una presentación del artista español en Nueva York.



Sanz se encuentra inmerso en una exitosa gira por Latinoamérica donde pasó por Colombia, Perú, Chile y Argentina, y arrancó en Chicago el 9 de abril su recorrido por Estados Unidos.

El cantante ganó en los más recientes Latin Grammy los galardones a Mejor Álbum Contemporáneo por el álbum '¿Y ahora qué?', y Grabación del Año por 'Palmeras en el Jardín'.