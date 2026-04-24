Se reviven advertencias por fallas en seguridad del Batallón Pichincha

Un nuevo episodio de violencia sacudió el sur de Cali durante la mañana del viernes 24 de abril, cuando un ataque con explosivos se registró en las inmediaciones del Batallón Pichincha, sede de la Tercera Brigada del Ejército Nacional. El hecho dejó heridos, daños materiales y una renovada preocupación por la seguridad en la capital vallecaucana.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables utilizaron un bus escolar desde el cual fueron lanzados cinco cilindros explosivos contra la instalación militar. Aunque los artefactos no alcanzaron a detonar, el vehículo terminó envuelto en llamas, generando pánico entre quienes se encontraban en la zona.

La escena fue suficiente para encender nuevamente las alarmas sobre la capacidad de respuesta y prevención en puntos estratégicos de la ciudad.

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Una advertencia que no fue atendida

El atentado ha reavivado cuestionamientos por advertencias previas. El abogado Elmer Montaña Gallego aseguró que meses atrás ya había detectado situaciones irregulares en el perímetro del batallón.

Según su relato, el 5 de septiembre de 2025 observó una camioneta estacionada por un tiempo prolongado en una zona restringida sobre la calle Quinta, sin que ningún uniformado interviniera de inmediato.