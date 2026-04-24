El romance entre Harry Styles y Zoë Kravitz habría llegado a un nuevo nivel. Según el medio Page Six, la pareja está comprometida y se prepara para dar el siguiente paso hacia el altar.
La relación, que salió a la luz en agosto de 2025 cuando fueron vistos juntos en Roma y Londres, ha avanzado con rapidez, aunque ambos han optado por mantener un perfil discreto. Sin embargo, recientes apariciones públicas encendieron las alarmas: Kravitz fue fotografiada con un llamativo anillo en su mano izquierda, lo que desató rumores que ahora parecen confirmados.
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De acuerdo con una fuente cercana citada por el medio estadounidense, Styles está “completamente prendado” de la actriz, al punto de asegurar que “saltaría por un precipicio por ella”, una frase que evidencia la intensidad del vínculo.
El compromiso no habría sorprendido al círculo cercano de la pareja. “Han pasado de cero a cien”, señaló la misma fuente, sugiriendo que la relación evolucionó rápidamente hacia algo más serio. Otra versión recogida a inicios de este año indicaba que Kravitz se refería al cantante como su “alma gemela”.
Una relación discreta, pero sólida
A pesar de la atención mediática, la pareja ha evitado pronunciarse públicamente sobre su relación. No obstante, sus apariciones en ciudades como Nueva York y Londres han sido suficientes para confirmar la solidez del vínculo.
Para algunos observadores, el hecho de que Styles hiciera visible su relación ya era una señal de compromiso. Según fuentes citadas por Page Six, el artista no suele exponer su vida sentimental a menos que considere que se trata de algo significativo.
¿Quién es Zoë Kravitz?
Zoë Kravitz, de 36 años, ha construido una carrera multifacética como actriz, modelo, escritora y directora. Es conocida por su papel como Catwoman en el universo de DC Comics, así como por su presencia en cine y televisión.
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Hija del músico Lenny Kravitz, también ha sido protagonista de mediáticas relaciones sentimentales. Estuvo casada con el actor Karl Glusman entre 2019 y 2021, y posteriormente mantuvo una relación con Channing Tatum hasta 2024. En años anteriores, también fue vinculada con Ezra Miller.