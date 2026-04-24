Juanes recibirá el galardón "Artista Leyenda" en los Premios Nuestra Tierra

La música colombiana se prepara para rendir tributo a Juanes, el cantautor antioqueño que ha llevado el nombre del país a los escenarios más prestigiosos del globo. El paisa será el gran homenajeado en la gala de los Premios Nuestra Tierra el próximo 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio.

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El galardón "Artista Leyenda" celebra una carrera que comenzó a los 15 años en Medellín con la banda Ekhymosis y que, tras más de 25 años como solista, se mantiene vigente. Juanes no solo ha creado éxitos, sino que ha construido una identidad sonora única.

Con temas como ‘A Dios le pido’, ‘La camisa negra’ y ‘Es por ti’, ha consolidado el lema "Se habla español" en la industria internacional. Con 29 premios Grammy y Latin Grammy, ostenta junto a Shakira el récord como el artista solista latinoamericano más premiado. Cabe recordar que en 2019 ya había sido nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

En los Premios Nuestra Tierra, ya cuenta con más de una decena de estatuillas, reafirmando su profecía en su propia tierra.

Del Festival Cordillera a la gala de premiación

La noticia del homenaje llega en un momento de gran actividad para el artista. Tras el reciente lanzamiento de su álbum 'JuanesTeban', se confirmó que el paisa se presentará este mismo fin de semana en el Festival Cordillera, donde se espera que realice un recorrido por sus raíces —incluyendo su reciente retorno al thrash metal— y sus clásicos de siempre.



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Más allá de las cifras de ventas y galardones, se destaca su labor social a través de la Fundación Mi Sangre. Su trabajo en pro de la reconciliación y el apoyo a las víctimas de la violencia ha beneficiado a más de tres millones de colombianos, demostrando que su legado es tanto musical como humanitario.