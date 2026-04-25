Incendio en Hospital Militar de Bogotá: lo que se sabe

En la mañana de este sábado 25 de abril se registró una emergencia en el Hospital Militar de Bogotá, ubicado en la Transversal 3 con Calle 49, en el norte de la ciudad. La situación obligó a activar una evacuación preventiva mientras el Cuerpo de Bomberos atendía el caso. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

¿Qué pasó en el Hospital Militar?

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la emergencia se presentó por la presencia de humo en la edificación. El Hospital Militar indicó que la situación estaría relacionada con “la presencia de humo por un equipo”, mientras los organismos de socorro avanzan en la verificación del origen y en el control del incidente.

La atención fue asumida por los Bomberos de las estaciones Chapinero y Central, con apoyo de equipos especializados de rescate técnico y aeronaves no tripuladas. Esa respuesta se concentró en contener el fuego, revisar las condiciones de seguridad dentro del edificio y evitar riesgos para pacientes, personal médico, trabajadores administrativos y acompañantes.

¿Qué se sabe sobre la evacuación?

Uno de los puntos confirmados en los reportes iniciales es que el piso 9 tuvo que ser evacuado durante la atención de la emergencia. Además, se activaron medidas preventivas dentro de la institución mientras continuaban las labores operativas. Aunque en los primeros reportes se habló de una evacuación amplia del edificio, la información disponible hasta ahora coincide en que el noveno piso fue uno de los puntos intervenidos de manera inmediata.

¿Cuál es el balance hasta ahora?

Por ahora, el dato más relevante es que no hay registro de personas heridas. Esa precisión marca el alcance preliminar del hecho y permite distinguir que, al menos en esta etapa, la prioridad ha estado en controlar el humo, asegurar las áreas comprometidas y prevenir afectaciones mayores dentro del hospital.

El caso importa porque se trata de una institución de salud de alta sensibilidad, donde cualquier emergencia exige protocolos rápidos para proteger a personas hospitalizadas, personal asistencial y visitantes. En este tipo de situaciones, la evacuación preventiva no solo busca contener un riesgo inmediato, sino garantizar que la operación médica no quede expuesta a una eventual propagación del humo o del fuego.

Hasta ahora no se han informado daños estructurales, una causa técnica definitiva ni una hora estimada para el restablecimiento total de la normalidad. Tampoco se ha reportado traslado masivo de pacientes ni nuevas afectaciones derivadas de la emergencia.

Lo que sigue es la continuidad de las labores de control y revisión por parte de Bomberos, junto con la evaluación interna del Hospital Militar sobre el equipo que habría originado el humo. Las próximas horas serán claves para establecer con mayor precisión qué ocurrió, si hubo afectación en áreas asistenciales y cuándo podrá normalizarse por completo la operación del centro médico.