Salario mínimo 2026: esta es la fecha límite para definir el aumento

El salario mínimo 2026 se convirtió nuevamente en uno de los temas centrales de la agenda nacional. Durante su alocución presidencial del 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro se refirió al aumento que regirá el próximo año, en medio de la expectativa de millones de trabajadores y empleadores en Colombia. Aunque el mandatario no reveló el porcentaje exacto del incremento, sí dejó claros los criterios que tendrá en cuenta el Gobierno para tomar la decisión final.

Petro insistió en que el salario mínimo no debe analizarse únicamente como un ingreso individual, sino como un componente fundamental para la estabilidad de los hogares. En ese sentido, anunció que el próximo decreto incorporará el concepto de salario vital, una propuesta que busca garantizar que los ingresos sean suficientes para cubrir las necesidades básicas y asegurar una vida digna a las familias trabajadoras.

El salario vital como nuevo eje del ajuste

Uno de los anuncios más relevantes del presidente fue que el aumento del salario mínimo 2026 se basará en la canasta mínima vital. Según explicó, este enfoque está alineado con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que el salario debe permitir condiciones de vida adecuadas no solo para el trabajador, sino también para su núcleo familiar.

El mandatario fue enfático en que el salario mínimo debe proteger el poder adquisitivo y cumplir con lo establecido en la Constitución. Aunque evitó hablar de cifras concretas, aseguró que el incremento seguirá una lógica distinta a la de años anteriores, en los que —según afirmó— los aumentos reales estuvieron por debajo de la inflación.

Así ha evolucionado el salario mínimo en Colombia

Durante su intervención, Gustavo Petro comparó el comportamiento del salario mínimo en distintos periodos de gobierno. Recordó que entre 2019 y 2022 el salario mínimo real registró una caída del 1,4 %. En contraste, entre 2023 y 2025, el ingreso mínimo aumentó un 17,7 %, lo que representó una recuperación significativa para los trabajadores.

De acuerdo con las cifras presentadas, en 2022 el salario mínimo era de un millón de pesos. Para 2023 subió a $1.160.000, en 2024 alcanzó los $1.300.000 y en 2025 llegó a $1.423.500. Esta tendencia ha alimentado la expectativa de que el salario mínimo 2026 mantenga una senda de crecimiento similar.

La negociación en la Comisión de Concertación

El aumento del salario mínimo se define cada año en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde participan el Gobierno, los empleadores y los trabajadores. En este espacio se analizan variables como inflación, productividad, empleo e informalidad.

Para el salario mínimo 2026, los gremios empresariales han propuesto un incremento del 7,21 %, argumentando que la cifra refleja las condiciones económicas actuales. Sin embargo, el Gobierno ha reiterado que la decisión final priorizará el bienestar de los trabajadores y el concepto de salario vital.

Fechas clave para definir el salario mínimo 2026

El cronograma de negociación establece que el incremento debe definirse antes de finalizar el año. La fecha límite es el 30 de diciembre. Si para ese día no se logra un acuerdo entre las partes, el Gobierno Nacional fijará el aumento del salario mínimo 2026 mediante decreto, con base en los criterios expuestos por el presidente Gustavo Petro.