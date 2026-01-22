Reservas confirmadas que se caen sin explicación y hospedajes que reaparecen a precios mucho más altos. Ese es el escenario que encendió las alarmas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en medio de la alta demanda turística que generaron los conciertos de Bad Bunny en Medellín.

Tal como lo documentó KienyKe, decenas de usuarios han denunciado cancelaciones unilaterales de reservas realizadas con meses de anticipación a través de plataformas como Booking y Airbnb.

En varios casos, los viajeros recibieron notificaciones de cancelación a pocos días del evento, bajo supuestos problemas técnicos o de infraestructura, mientras que los mismos alojamientos volvieron a aparecer disponibles con tarifas significativamente más altas.

A través de un comunicado, la SIC advirtió que estas prácticas vulneran los derechos de los consumidores y podrían estar motivadas por el interés de algunos prestadores de servicios turísticos en aprovechar el aumento de la demanda para incrementar precios.

Reservas confirmadas no se pueden desconocer

La Superintendencia recordó que los prestadores de servicios turísticos están obligados a respetar los términos y condiciones pactados con los usuarios, incluso en escenarios de alta demanda como conciertos o eventos masivos. Cancelar una reserva confirmada sin una causa válida constituye un incumplimiento que puede dar lugar a investigaciones administrativas.

Las sanciones que podrían enfrentar los prestadores

La advertencia no es menor. Según la SIC, este tipo de conductas puede derivar en multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad del caso. Además, cuando se incumple una reserva, el consumidor tiene derecho a exigir un servicio de igual o superior calidad o la devolución total del dinero pagado, conforme a la normativa vigente.

Qué deben hacer los turistas afectados

La entidad hizo un llamado a los consumidores perjudicados por cancelaciones inesperadas a presentar denuncias formales y conservar pruebas como:

Confirmaciones de reserva

Comprobantes de pago

Correos o mensajes de cancelación

Comunicaciones con el prestador

La SIC también reiteró que puede iniciar investigaciones de oficio cuando identifique posibles irregularidades en el sector.

Vigilancia especial en eventos de alta demanda

Finalmente, la Superintendencia aseguró que reforzará la vigilancia sobre los servicios turísticos durante eventos de alta afluencia, con el fin de prevenir abusos y proteger a los consumidores.

El mensaje es claro: la fiebre por Bad Bunny no es excusa para cancelar reservas ni inflar precios a costa de los turistas.