La venta de libros por canales digitales registra un crecimiento sostenido en Colombia durante 2026. En lo corrido del año, la facturación del segmento aumentó 47% y las órdenes de compra crecieron 70%, según datos del ecosistema de tiendas nube.

El ticket promedio se ubicó en $104.043, con un promedio de dos productos por transacción, lo que refleja una mayor disposición de los consumidores a adquirir más de un título por compra.

Este comportamiento coincide con la conmemoración del Día del Libro, una fecha que permite analizar la evolución de los hábitos de lectura en el país.

Aunque las librerías físicas siguen siendo relevantes, el comercio electrónico gana terreno como canal de acceso, impulsado por la posibilidad de comparar precios, explorar catálogos y recibir los libros en casa.

Entre los títulos más vendidos en los días previos a la fecha se destacan obras de desarrollo personal y finanzas como Hábitos Atómicos, Los Secretos de la Mente Millonaria, La Psicología del Dinero y El Hombre Más Rico de Babilonia.

Regiones y comportamiento de compra

A nivel territorial, Bogotá, Antioquia y Boyacá lideran las ventas en la categoría.

Bogotá y Antioquia concentran el mayor volumen de compras, con tickets promedio de $80.437 y $80.614 respectivamente. Sin embargo, Boyacá registra un ticket promedio de $229.767, muy por encima del promedio nacional, lo que evidencia diferencias en el gasto por transacción.

“El crecimiento en las ventas de la categoría Libros es un indicador claro de la madurez del canal digital en Colombia. El consumidor ya no solo busca la conveniencia en productos de primera necesidad, sino que el e-commerce se ha convertido en una vía eficiente para el acceso a la cultura y el conocimiento”, afirmó Augusto Otero.

El directivo agregó que este fenómeno responde a una transición en la que librerías y editoriales amplían su alcance mediante herramientas digitales, conectando su oferta con lectores en distintas regiones del país.

En este contexto, el comercio electrónico se consolida como un canal clave para el acceso a la lectura, con una oferta cada vez más amplia y una mayor adopción por parte de los usuarios.