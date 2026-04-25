Petro y Delcy Rodríguez acuerdan planes militares contra mafias en frontera

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el gobernante de Colombia, Gustavo Petro, acordaron este viernes en Caracas elaborar planes militares para desmantelar las mafias que operan en la extensa frontera que comparten ambos países, y también avanzaron en la idea de una interconexión eléctrica y de gas.

En la primera visita de un jefe de Estado extranjero a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, los mandatarios priorizaron en su agenda problemas históricos como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

"Hemos hecho un abordaje muy serio", dijo Rodríguez junto a Petro en declaraciones a la prensa, luego de sostener una larga reunión privada con ministros de ambos países y miembros de la Comisión Binacional de Vecindad e Integración, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

La mandataria informó que plantearon el establecimiento inmediato de mecanismos para el intercambio de información y el desarrollo de inteligencia, los cuales, aseveró, deben entrar en vigencia de manera inmediata.

"Que sepan los grupos del narcotráfico, así como quienes están involucrados en el contrabando de combustible y en otro tipo de contrabando, que estamos dando pasos firmes para combatir estos delitos", expresó.

Lea aquí: El inédito megajuicio contra más de 400 presuntos pandilleros en El Salvador

Seguridad en la frontera

En ese sentido, Petro indicó que hay que "liberar" a los pueblos fronterizos de las mafias y abogó por un trabajo conjunto y coordinado "a fondo" entre ambas naciones.

"La frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos", sostuvo el mandatario, quien indicó que ese trabajo debe contemplar acciones militares, policiales y sociales.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía, una zona en la que proliferan grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como bandas de narcotraficantes y contrabandistas.

Interconexión eléctrica y agenda bilateral

Los gobernantes también hablaron sobre la interconexión eléctrica entre ambos países, aunque Rodríguez reconoció que la región fronteriza con Colombia "padece lo que ha sido el proceso de desinversión del sistema eléctrico nacional", aquejado por constantes apagones.

Según Rodríguez, las sanciones contra su país han afectado la provisión de repuestos y el mantenimiento de esa red.

"La interconexión eléctrica está ya a un paso y también la interconexión gasífera", anticipó la líder chavista, sin dar más detalles al respecto.

También dijo que habló con Petro sobre la posibilidad de transportar gas a Colombia y de realizar exportaciones conjuntas, luego de que en marzo pasado, cuando se canceló la reunión pautada entre ambos, informara sobre una primera donación de gas enviada por camiones cisterna a Colombia.

Ambos señalaron igualmente, sin abundar en detalles, que abordaron asuntos turísticos y ambientales, al tiempo que destacaron que el año pasado el comercio binacional ascendió a 1.200 millones de dólares.

Durante el encuentro, los cancilleres Yván Gil, de Venezuela, y Rosa Villavicencio, de Colombia, firmaron el acta final de la III Comisión de Vecindad e Integración, que se celebró entre el jueves y este viernes en Caracas y que se enmarcó en la necesidad de "unión" entre ambos países.

De hecho, Rodríguez abrió sus declaraciones destacando la "profunda necesidad de unión e integración" entre ambos países en este momento, mientras que Petro recordó que Venezuela y Colombia fueron parte de un "proyecto" conjunto en otro momento de la historia.

Petro llegó a Venezuela después del mediodía acompañado de una amplia delegación de funcionarios, entre ellos el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez; el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo López; y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, René Guarín.

La canciller colombiana se encontraba en el país desde el jueves, cuando instaló, junto a su par venezolano, la III reunión de la comisión, que contó con 11 mesas de trabajo para dialogar sobre asuntos de cooperación, con el objetivo de perfeccionar el intercambio económico y comercial binacional, según una nota de la Cancillería de Caracas.

A principios de enero, el jefe de Estado colombiano habló por teléfono con Rodríguez, la invitó a visitar su país y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro, según confirmó entonces la jefa de la diplomacia de Bogotá.

Después de la jornada de trabajo con la delegación colombiana, Rodríguez recibió al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, en una reunión privada. EFE