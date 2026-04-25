Gobierno refuerza seguridad de candidatos presidenciales: ¿qué cambia?

El Gobierno anunció medidas adicionales de seguridad para los candidatos presidenciales, luego de una sesión extraordinaria del comité de seguridad para candidatas y candidatos, conocido como CORMPE. La decisión fue confirmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio de advertencias sobre riesgos para quienes participan en la contienda electoral.

La medida importa porque coincide con el inicio de una etapa más intensa de la campaña presidencial y con un contexto de preocupación por las condiciones de orden público y por la protección de los aspirantes.

¿Qué anunció el Gobierno?

Benedetti informó a través de su cuenta en X que, durante la reunión extraordinaria, el Gobierno adoptó decisiones frente a nuevos riesgos que estarían enfrentando las candidatas y los candidatos presidenciales. Sin embargo, no precisó cuál es la naturaleza de esas amenazas ni detalló qué medidas concretas empezarán a aplicarse.

Lo que sí dejó claro el ministro es que el Ejecutivo mantiene activas las instancias de seguimiento y protección para quienes participan en el proceso electoral. La decisión se conoció después de una reunión del comité electoral y de una nueva sesión del CORMPE, mecanismo que reúne a entidades del Estado para revisar la seguridad de los aspirantes.

En balances anteriores de ese mismo comité, Benedetti había señalado que el Gobierno venía fortaleciendo los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales. Según esas revisiones, algunos aspirantes ya cuentan con dispositivos de protección que pueden incluir hasta 30 integrantes de la fuerza pública y varios vehículos asignados.

¿A quién afecta y qué cambia?

El anuncio impacta directamente a quienes aspiran a la Presidencia y desarrollan actividades de campaña en distintas regiones del país. También involucra a las entidades encargadas de la protección y del seguimiento al proceso electoral, en un momento en que la seguridad empieza a ganar espacio en la agenda pública.

Aunque el Gobierno no explicó qué ajustes concretos hizo esta vez, el mensaje oficial es que habrá un refuerzo en las acciones de prevención y respuesta frente a eventuales amenazas. En paralelo, el Ejecutivo también ha dicho que trabaja en medidas para prevenir delitos electorales, entre ellos el constreñimiento al votante, y en mecanismos orientados a proteger la transparencia de las elecciones.

Ese punto amplía el alcance de la estrategia oficial: no se trata solo de la seguridad física de los aspirantes, sino también de reducir riesgos que puedan afectar el desarrollo de la campaña y las garantías del proceso democrático.

El contexto y lo que sigue

El anuncio llega en un escenario que el propio Gobierno ha descrito como complejo en materia de seguridad. En Colombia, los procesos electorales han estado marcados históricamente por riesgos para líderes políticos, candidatos y dirigentes en distintas regiones, lo que ha obligado a reforzar los esquemas de protección en cada ciclo de campaña.

Por ahora, la principal limitación del anuncio es la falta de detalles sobre las medidas adoptadas y sobre los riesgos identificados por las autoridades. Aun así, la decisión muestra que el Gobierno mantendrá sesiones de seguimiento y que la seguridad de los candidatos seguirá siendo uno de los temas centrales a medida que avance la campaña presidencial.

En lo inmediato, se espera que continúe la evaluación de amenazas, que se ajusten los esquemas de protección cuando sea necesario y que las autoridades electorales y de seguridad mantengan coordinación para atender cualquier situación que pueda alterar el desarrollo de la contienda.