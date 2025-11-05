El campeón del Tour de Francia 2019, Egan Bernal, ha encendido las alarmas en el mundo del ciclismo tras reportar la desaparición de una de sus bicicletas más emblemáticas: la que utilizó en su histórica victoria en la ronda gala. El propio corredor del equipo Ineos dio a conocer la noticia a través de un video, en el que expresó su desconcierto por lo ocurrido.
“Les tengo que comunicar algo, imagínense que mi bicicleta desapareció. Estamos mirando cámaras, averiguando qué fue lo que pasó. Ojalá esto se pueda esclarecer rápidamente”, comentó Bernal en el clip, difundido en redes sociales y replicado por el periodista deportivo Diego Rueda, director de El VBar Caracol y Caracol Deportes Domingo.
El hecho ha causado gran revuelo entre los aficionados y el entorno del ciclismo colombiano, no solo por el valor sentimental del objeto, sino también por su importancia histórica. La bicicleta en cuestión fue la compañera de Bernal en el Tour de Francia 2019, una hazaña que lo convirtió en el primer latinoamericano en conquistar la prestigiosa competencia.
Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre las circunstancias de la desaparición. El corredor indicó que su equipo ya está revisando cámaras de seguridad y recopilando información para esclarecer los hechos.
Un año de consolidación para Egan
Pese a este desafortunado episodio, 2025 ha sido un año de consolidación para el ciclista cundinamarqués, quien a sus 28 años ha demostrado estar de nuevo entre la élite del pelotón internacional.
Bernal, que sigue escribiendo su historia de superación tras el grave accidente que sufrió en 2022, se coronó campeón nacional de ruta y contrarreloj, además de lograr una victoria de etapa en la Vuelta a España.
Durante el pasado fin de semana, el pedalista participó en el tradicional Giro de Rigo, compartiendo ruta con figuras como Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Vincenzo Nibali, en un ambiente de celebración y camaradería.