Alerta habla del complejo motivo por el que se va del país

Mar, 23/12/2025 - 09:20
Ricardo Lozano 'Alerta' anunció en sus redes sociales que deja Colombia para vivir una temporada en el extranjero.
Alerta se va del país
Créditos:
KienyKe.com

Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta’, uno de los humoristas más reconocidos y queridos de Colombia, sorprendió a sus seguidores al confirmar que decidió abandonar el país junto a parte de su familia, motivado por la creciente preocupación que le genera la inseguridad. El comediante iniciará una nueva etapa de su vida en Estados Unidos, una decisión que rápidamente encendió el debate en redes sociales.

Con una trayectoria consolidada gracias a su paso por programas emblemáticos como Sábados Felices y su participación en La Casa de los Famosos, el comediante ha sabido mantenerse vigente no solo por su talento en el escenario, sino también por su cercanía con el público a través de las plataformas digitales. En Instagram, donde supera los 600.000 seguidores, él comparte escenas cotidianas de su vida familiar, transformándolas en situaciones cómicas con las que muchos colombianos se sienten identificados.

Sin embargo, detrás de la risa, Alerta reconoció atravesar un momento de reflexión profunda frente a la realidad del país. Fue precisamente esa sensación de vulnerabilidad la que lo llevó a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: buscar nuevos horizontes fuera de Colombia, priorizando la tranquilidad y el bienestar de los suyos.

Año nuevo, vida nueva. Como está nuestro país, Colombia, un poco inseguro, vamos a empezar año nuevo y una nueva vida en los Estados Unidos. Nos vamos a quedar acá un rato, pero vamos a seguir luchando por nuestro país desde acá. Colombia, te queremos”, expresó el humorista en un mensaje que no tardó en viralizarse.

¿Qué dijeron los seguidores de Alerta?

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores manifestaron su apoyo y comprensión, otros lamentaron que una figura tan representativa del humor nacional se vea obligada a tomar esta decisión. Aun así, Lozano dejó claro que su salida no significa un distanciamiento emocional de Colombia, país al que aseguró seguir respaldando desde el exterior.

Entre los comentarios de los internautas en este post del bogotano se encuentran los siguientes: "Bienvenido, Dios te bendiga", "Súper, Alerta, goza la vida. Lo mereces", "Qué rico, bienvenido, ¡te apreciamos un montón!", "Cuando se ama con el corazón no se abandona", "Un poco inseguro, no lo sé Rick", entre otros.

Creado Por
Kienyke.com
Viral
