La semana 11 de La Casa de los Famosos Colombia se ha convertido en una de las más intensas y decisivas de la temporada. Con giros inesperados, votaciones cargadas de tensión y decisiones estratégicas, el ‘Jefe’ volvió a sacudir el juego, obligando a los participantes a replantear alianzas y estrategias.
🗳️ La votación más dramática: ¿quién regresó al reality?
Uno de los momentos más esperados finalmente se vivió cuando los participantes activos tuvieron que elegir qué famosa regresaría a la competencia. La escena ocurrió en la terraza, donde Beba de la Cruz, Luisa y Marilyn Patiño esperaban el veredicto sentadas frente a todos.
Tras el cierre de la urna y el conteo liderado por Carla Giraldo, se reveló el resultado:
👉 Beba de la Cruz fue la elegida por sus compañeros para regresar al juego.
La decisión sorprendió a varios dentro de la casa y dejó en evidencia nuevas alianzas que podrían redefinir la competencia.
📺 El público también decidió: doble regreso inesperado
Pero la sorpresa no terminó ahí. En paralelo, el público colombiano tuvo la oportunidad de votar por otra participante para que volviera al reality.
La elegida fue Marilyn Patiño, quien obtuvo el respaldo de la audiencia y aseguró su reingreso.
Este giro provocó un ambiente de celebración dentro de la casa, ya que no fue una, sino dos participantes las que regresaron, alterando completamente la dinámica del juego.
Asimismo, los televidentes tienen mucho que decir sobre esta decisión, en el post del anuncio de la "resucitada" de la actriz y la creadora de contenido publicado en redes sociales es posible ver los siguientes comentarios:
"Aquí los queremos el ya saliendo de Beba", "¿Cómo sacamos a Beba otra vez?", "El público tanto que luchó para sacar a Beba y vuelven y la meten que pereza", "Si nos organizamos sacamos a Beba de nuevo, ¿o qué dice el público?", "Oye, a Luisa nadie la escuchó", "Qué falta de respeto con el público, no queremos a Beba", entre otros.
👑 Jugadas clave: liderazgo, salvación y estrategia
La semana también estuvo marcada por decisiones estratégicas importantes:
- Juanda Caribe, como líder, utilizó el poder de salvación.
- Su decisión fue sacar de la competencia a Eidevin, quien reaccionó con nostalgia ante el momento.
Por otro lado, el equipo ganador del reto del castigo también tuvo poder:
- Tras deliberación, eligieron salvar a Alexa, sacándola de la placa de riesgo.
⚡ Un juego cada vez más impredecible
Con el regreso de dos participantes y decisiones que evidencian nuevas estrategias, La Casa de los Famosos Colombia entra en una etapa crítica donde cada movimiento cuenta.