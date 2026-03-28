La semana 11 de La Casa de los Famosos Colombia se ha convertido en una de las más intensas y decisivas de la temporada. Con giros inesperados, votaciones cargadas de tensión y decisiones estratégicas, el ‘Jefe’ volvió a sacudir el juego, obligando a los participantes a replantear alianzas y estrategias.

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🗳️ La votación más dramática: ¿quién regresó al reality?

Uno de los momentos más esperados finalmente se vivió cuando los participantes activos tuvieron que elegir qué famosa regresaría a la competencia. La escena ocurrió en la terraza, donde Beba de la Cruz, Luisa y Marilyn Patiño esperaban el veredicto sentadas frente a todos.

Tras el cierre de la urna y el conteo liderado por Carla Giraldo, se reveló el resultado:

👉 Beba de la Cruz fue la elegida por sus compañeros para regresar al juego.

La decisión sorprendió a varios dentro de la casa y dejó en evidencia nuevas alianzas que podrían redefinir la competencia.

📺 El público también decidió: doble regreso inesperado

Pero la sorpresa no terminó ahí. En paralelo, el público colombiano tuvo la oportunidad de votar por otra participante para que volviera al reality.

La elegida fue Marilyn Patiño, quien obtuvo el respaldo de la audiencia y aseguró su reingreso.

Este giro provocó un ambiente de celebración dentro de la casa, ya que no fue una, sino dos participantes las que regresaron, alterando completamente la dinámica del juego.