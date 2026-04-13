El mensaje de Eidevin a Karola tras su salida de La casa de los famosos

La más reciente gala de La casa de los famosos Colombia dejó uno de los momentos más impactantes y comentados de la temporada: la eliminación de Karola Alcendra, quien se convirtió en la primera concursante en salir bajo la nueva modalidad de votación negativa.

Este cambio en la dinámica del programa marcó un antes y un después. A diferencia del formato tradicional, en el que el público vota para salvar a sus favoritos, esta vez los televidentes decidieron quién debía abandonar la competencia. En ese escenario, la creadora de contenido obtuvo el mayor porcentaje de rechazo, sorprendiendo tanto a sus compañeros como a la audiencia, especialmente por el protagonismo que había tenido en semanas recientes.

Dentro de la casa, la reacción fue inmediata. Varios participantes expresaron su incredulidad ante el resultado, considerando que Karola era una de las figuras más visibles del reality. Su salida no solo reconfigura las estrategias de juego, sino que también deja un vacío en la narrativa del programa.