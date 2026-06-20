Greeicy Rendón atraviesa un momento particular en su carrera, en plena controversia por la situación legal de su padre, Luis Alberto Rendón, sacó un nuevo álbum musical llamado 'Candela', que es su cuarto álbum de estudio, una producción muy personal para ella y que además reúne sonidos como el afrobeat, dancehall, reggae, bachata, pop y ritmos del Pacífico colombiano.

Ahora, la estrella pop vuelve a ser noticia por una historia que en las últimas horas compartió en su perfil de Instagram, se trata de un extenso mensaje con el cual quiso invitar a su audiencia a ejercer su derecho al voto en esta segunda vuelta en las elecciones presidenciales de este 2026, la cual se debate entre Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella.

Greeicy empezó diciendo: "Mañana tenemos una cita importante con nuestro país. Más allá de si pensamos diferente o de las opiniones que nos separan... hay algo que nos une y es la posibilidad de DECIDIR. VOTAR es una forma de decir: 'quiero ser parte de la construcción del futuro que sueño', de lo contrario estamos dejando que alguien más decida por nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades".

Para terminar su intervención, la caleña agregó: "Salgamos a ejercer nuestro derecho con respeto, mucha responsabilidad y sobre todo la información correcta que nos permita tomar la mejor decisión".