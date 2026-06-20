Greeicy Rendón atraviesa un momento particular en su carrera, en plena controversia por la situación legal de su padre, Luis Alberto Rendón, sacó un nuevo álbum musical llamado 'Candela', que es su cuarto álbum de estudio, una producción muy personal para ella y que además reúne sonidos como el afrobeat, dancehall, reggae, bachata, pop y ritmos del Pacífico colombiano.
Ahora, la estrella pop vuelve a ser noticia por una historia que en las últimas horas compartió en su perfil de Instagram, se trata de un extenso mensaje con el cual quiso invitar a su audiencia a ejercer su derecho al voto en esta segunda vuelta en las elecciones presidenciales de este 2026, la cual se debate entre Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella.
Greeicy empezó diciendo: "Mañana tenemos una cita importante con nuestro país. Más allá de si pensamos diferente o de las opiniones que nos separan... hay algo que nos une y es la posibilidad de DECIDIR. VOTAR es una forma de decir: 'quiero ser parte de la construcción del futuro que sueño', de lo contrario estamos dejando que alguien más decida por nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades".
Para terminar su intervención, la caleña agregó: "Salgamos a ejercer nuestro derecho con respeto, mucha responsabilidad y sobre todo la información correcta que nos permita tomar la mejor decisión".
¿Trío amoroso entre Greeicy, Mike Bahía y Tini?
Un video protagonizado por Greeicy Rendón se volvió viral esta semana tras una entrevista con el creador de contenido Andoni Valgardi. Durante la conversación, la cantante apareció visiblemente emocionada y aseguró que su relación con Mike Bahía había terminado después de más de una década juntos. Además, afirmó que estaría iniciando una nueva relación sentimental con la artista argentina Tini Stoessel, a quien describió como una persona muy cercana.
Las declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron fragmentos de la entrevista y especularon sobre la supuesta ruptura de una de las parejas más queridas del entretenimiento latino.
Sin embargo, al final de la conversación se reveló que todo formaba parte de una puesta en escena para el pódcast Kapra Diner, un formato que busca generar conversación y viralidad en redes sociales mediante entrevistas con giros inesperados.