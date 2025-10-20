¿Karina García quedó delicada después de pelea con Karely Ruiz?

La noche del pasado sábado en el Coliseo MedPlus de Bogotá fue escenario de uno de los momentos más vibrantes y emotivos del evento ‘Stream Fighters 4’, que reunió a más de 20.000 asistentes y millones de espectadores conectados desde distintas partes del mundo. En medio de luces, música y celebridades, el enfrentamiento entre la mexicana Karely Ruiz y Karina García se robó el protagonismo y el corazón del público.
Desde el primer round, ambas contendientes dejaron claro que no habían llegado al ring solo por espectáculo. Karely Ruiz, reconocida influencer y modelo, sorprendió con su preparación física, velocidad y precisión. Del otro lado, Karina García,se plantó con valentía y resistencia, respondiendo a cada ataque con determinación.
Lo que en principio muchos esperaban como un duelo simbólico entre influencers, terminó convirtiéndose en una verdadera muestra de entrega deportiva, técnica y fortaleza mental. El público respondió con ovaciones, y el combate rápidamente se convirtió en el más comentado de la noche.
Karina García necesitó de oxígeno
Sin embargo, en el tercer round, el desgaste físico empezó a hacer mella en la antioqueña. Visiblemente exhausta, luchó por mantenerse en pie, pero finalmente tuvo que detenerse por falta de aire. El equipo médico ingresó de inmediato al cuadrilátero, ofreciéndole asistencia, agua y oxígeno. La escena fue acompañada por aplausos y cánticos del público, que reconoció su esfuerzo y valentía.
A pesar de no poder finalizar la pelea, Karina se despidió con el respeto del público y la admiración de sus colegas, demostrando que su fuerza va mucho más allá de las redes sociales.
Victoria para Karely Ruiz, ovación para ambas
Con la rendición técnica de Karina, la victoria fue oficialmente para Karely Ruiz. Pero lejos de celebrar en solitario, la mexicana se acercó a su rival para abrazarla y agradecerle por el combate. El gesto de respeto y empatía fue uno de los momentos más compartidos en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la sororidad y el espíritu deportivo que ambas demostraron.
“Fue una pelea intensa, pero llena de respeto. Ambas demostraron de qué están hechas”, se leyó en X (antes Twitter), donde el combate se volvió tendencia.
Récord de audiencia y lección de coraje
El enfrentamiento superó los tres millones de espectadores en la plataforma Kick, convirtiéndose en uno de los momentos más virales del evento y dejando en claro que las mujeres pueden brillar, inspirar y conmover también en escenarios tradicionalmente dominados por hombres.