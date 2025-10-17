Inicio
Esperanza Gómez hizo pasar a Valentina Taguado incómodo momento

Vie, 17/10/2025 - 14:19
Recientemente Valentina Taguado entrevistó a Esperanza Gómez y aparentemente la locutora se sintió intimidada.
Esperanza Gómez entrevista Valentina Taguado
Créditos:
Redes sociales

Valentina Taguado sigue dando de qué hablar. Tras su recordado paso por el programa radial ‘Impresentables’ de Los40, y más recientemente por el reality MasterChef Celebrity de RCN, donde logró llegar al top 10, la joven creadora de contenido ha vuelto a la escena mediática, esta vez como parte de un nuevo proyecto digital del Canal RCN: ‘¿Qué hay pa dañar?’.

Lea también: Novia de Simón Brand estalla ante las críticas

Este espacio, que mezcla humor, actualidad, entrevistas y entretenimiento en vivo, es presentado por Taguado, Johana Velandia y el humorista Hassam —quien actualmente se encuentra ausente por temas de salud—. Aunque muchos esperaban el regreso de Valentina a la radio, concretamente a Los40, fuentes aseguran que no se logró un acuerdo con la emisora, lo que la llevó a aceptar esta nueva propuesta del canal.

¿Divas en el set?

Desde el arranque del programa, el trío de presentadores ha generado atención, tanto por la química frente a cámaras como por algunos rumores detrás de escena. En redes sociales ya circulan comentarios que tildan a Taguado de “diva”, supuestamente por ciertas exigencias logísticas y actitudes percibidas como altivas durante las grabaciones.

Sin embargo, nada ha sido confirmado oficialmente, y Valentina no ha respondido a estas versiones, manteniéndose enfocada en su trabajo dentro del formato, que ha conseguido buenas cifras de visualización en plataformas digitales.

El momento viral con Esperanza Gómez

Uno de los episodios más comentados recientemente fue la entrevista a la actriz de cine para adultos Esperanza Gómez, quien participó en el programa en medio de la ausencia de Hassam. El encuentro entre Gómez y Taguado rápidamente se volvió viral en redes, especialmente por un intercambio que dejó a muchos internautas sorprendidos.

En uno de los clips más compartidos, Esperanza invita a Valentina a ir juntas al baño, a lo que la influencer respondió con humor:

Vamos, vamos, yo soy es una guerrera mami

Además: Feid anuncia retiro de los escenarios con emotivo mensaje

Posteriormente, Taguado le preguntó a la actriz si había envidia entre mujeres en la industria pornográfica, a lo que Gómez respondió sin rodeos que no suele grabar contenido lésbico, ya que no es de su agrado. La naturalidad de la actriz frente a los temas más explícitos pareció poner nerviosa a Taguado, algo que fue rápidamente notado por los seguidores del programa. Algunos comentarios que destacaron en línea fueron los siguientes:

  • “Ver a Valentina intimidada, no tiene precio, jejeje”,
  • “Nunca pensé ver a Valentina tan nerviosa que ni sabe qué decir jajaja”,
  • “Valentina sudando cuando Esperanza le dice ‘vamos al baño’”
Creado Por
Kienyke.com
Esperanza Gómez
