Novia de Simón Brand estalla ante las críticas

Claudia Bahamón, uno de los rostros más queridos del Canal RCN y alma del exitoso MasterChef Celebrity, atraviesa una etapa de transformación personal y profesional. Además de seguir consolidando su carrera en la televisión colombiana —ahora también como productora ejecutiva del reality Miss Universe Colombia—, ha centrado parte de su vida en un proyecto que considera vital: el cuidado del planeta, un compromiso que ha venido impulsando a través de iniciativas sostenibles y su propia marca.

Sin embargo, pese a su estilo reservado y su intención de mantener su vida privada lejos de los reflectores, su nombre ha estado recientemente en el centro de la conversación pública tras confirmarse su separación del director de cine Simón Brand, con quien compartió más de una década de vida y tuvo dos hijos.

Nuevas vidas, nuevos amores

Aunque Claudia no se ha pronunciado públicamente sobre su situación sentimental, se sabe que tanto ella como Simón ya han abierto las puertas a nuevas relaciones. En el caso del director, su actual pareja es Jimena Rugeles, modelo y actriz, con quien mantiene un noviazgo desde hace varios meses.

A diferencia del caleño, que se mantiene alejado de la vida pública en redes sociales, Rugeles ha compartido abiertamente en sus plataformas digitales su relación con él, algo que ha despertado fuertes reacciones por parte del público y seguidores de Bahamón.

Críticas y controversia en redes

El conflicto tomó fuerza luego de que Jimena Rugeles publicara recientemente una serie de fotos junto a Simón Brand, generando comentarios cargados de nostalgia, juicio y comparación con la relación que él tuvo con Claudia Bahamón.

Entre los comentarios más virales se encuentran frases como:

“El señor Simón que no le gustaban las fotos con su familia, y ahora lo he visto más en fotos estos meses que en todos los años de casado con Claudia”, “A ella sí no le dice que no le haga publicaciones, siempre escondía a Clau, no lo merecía”.

Ante la ola de críticas, la aprendiz de actuación publicó un mensaje contundente en el que, sin nombrar a nadie directamente, pareció responder a los ataques con una reflexión sobre la violencia verbal y la doble moral:

La peor violencia que habitamos es la doble moral. No es la violencia lo que nos degrada, sino la convicción de ejercerla en nombre de la razón (...) No se crean en el derecho de insultar violentamente a quien no conocen. Gracias

Sus palabras, aunque filosóficas, fueron interpretadas por muchos como una clara respuesta a los señalamientos recibidos por su relación con Brand.