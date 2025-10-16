Inicio
Feid anuncia retiro de los escenarios con emotivo mensaje

Jue, 16/10/2025 - 16:11
Feid se pronunció en sus redes sociales para compartir un mensaje anunciando una pausa en su carrera.
Feid se retira de los escenarios
Feid, conocido en el mundo del reguetón como el Ferxxo, ha dejado con el corazón en la mano a millones de fanáticos tras anunciar una pausa temporal en su carrera musical. Aunque aclaró que no se trata de un adiós definitivo, sí confirmó que se alejará de los escenarios luego de un 2025 lleno de éxitos y reconocimientos.

“Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio”

A través de sus redes sociales, el intérprete de 'La inocente' compartió un emotivo mensaje que tomó por sorpresa a sus seguidores.

“Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio jejejejeje”, escribió, manteniendo su característico tono relajado.

Feid también aprovechó para agradecer a su público por el apoyo incondicional durante este año:

“Gracias porque el 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida. Gracias por entregarnos tanto este año, a mi familia, al equipo, a nuestros seguidores”.

Un año imparable

La decisión de tomar un respiro llega tras un año de frenética actividad en el que Feid consolidó su proyección internacional, destacándose por su reciente presentación en el festival Austin City Limits, en Estados Unidos, donde fue ovacionado por miles de asistentes.

Además, el paisa recibió por segundo año consecutivo el premio ASCAP al Compositor/Artista Latino del Año, un reconocimiento que celebra su aporte al género urbano con letras que han conquistado los rankings globales.

Una pausa, no un adiós

A pesar de la sorpresa, Feid dejó claro que su retiro de los escenarios será solo temporal, y pidió a sus fans que sigan disfrutando de su música durante este tiempo de descanso.

“Les pido que sigan escuchando Princesa, Body, Sagrado. Gracias a todos los que vivieron este show con nosotros”, dijo. “No extrañen mucho al Ferxxo en los stages por ahora”, concluyó.

Aunque no se ha confirmado por cuánto tiempo se alejará, sus palabras dejan la puerta abierta a un regreso en el mediano plazo, quizá con más fuerza, más música y nuevas sorpresas.

