Feid anuncia retiro de los escenarios con emotivo mensaje

Feid también aprovechó para agradecer a su público por el apoyo incondicional durante este año:

“Gracias porque el 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida. Gracias por entregarnos tanto este año, a mi familia, al equipo, a nuestros seguidores”.

Un año imparable

La decisión de tomar un respiro llega tras un año de frenética actividad en el que Feid consolidó su proyección internacional, destacándose por su reciente presentación en el festival Austin City Limits, en Estados Unidos, donde fue ovacionado por miles de asistentes.

Además, el paisa recibió por segundo año consecutivo el premio ASCAP al Compositor/Artista Latino del Año, un reconocimiento que celebra su aporte al género urbano con letras que han conquistado los rankings globales.

Una pausa, no un adiós

A pesar de la sorpresa, Feid dejó claro que su retiro de los escenarios será solo temporal, y pidió a sus fans que sigan disfrutando de su música durante este tiempo de descanso.

“Les pido que sigan escuchando Princesa, Body, Sagrado. Gracias a todos los que vivieron este show con nosotros”, dijo. “No extrañen mucho al Ferxxo en los stages por ahora”, concluyó.

Aunque no se ha confirmado por cuánto tiempo se alejará, sus palabras dejan la puerta abierta a un regreso en el mediano plazo, quizá con más fuerza, más música y nuevas sorpresas.