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Video: Karol G de luto tras muerte familiar en medio de su gira mundial

Lun, 27/04/2026 - 11:19
La cantante Karol G está de luto; video muestra ceremonia familiar tras la muerte de su tía.
Video: Karol G de luto tras muerte familiar en medio de su gira mundial
Créditos:
TikTok: @giovannigiral

Por estos días, la familia de la cantante colombiana Karol G atraviesa un momento de duelo tras la muerte de una de sus integrantes, hecho que ha despertado una ola de mensajes de solidaridad por parte de seguidores y colegas de la artista paisa.

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La noticia del fallecimiento fue confirmada por Jessica Giraldo Navarro, hermana de la cantante, quien, a través de sus redes sociales, compartió un sentido mensaje de despedida para su “tía Teresa”. “El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra”, escribió, acompañando sus palabras con varias fotografías familiares que reflejan momentos íntimos y cotidianos.

Karol G y su momento de duelo

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado públicamente sobre la pérdida. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se le ve visiblemente afectada, acompañada de sus familiares, en medio de este difícil momento que atraviesa la familia Giraldo Navarro.

En las imágenes, la cantante aparece en lo que sería una ceremonia religiosa, rodeada de sus seres queridos. Todos visten de blanco y se abrazan en un ambiente marcado por la tristeza, pero también por la unión familiar. De acuerdo con la información que ha trascendido, las exequias se realizaron en un espacio privado, lejos del foco mediático, en coherencia con el carácter íntimo que la familia ha querido preservar durante este proceso.

La discreción que ha rodeado el suceso contrasta con el impacto que ha tenido entre los seguidores de la artista, quienes han inundado las plataformas digitales con mensajes de apoyo, respeto y condolencias, reafirmando el vínculo cercano que Karol G con su público.

Este difícil episodio ocurre apenas días después de un momento de alta visibilidad en la carrera de la artista, tras su participación en el festival Coachella, donde ofreció una serie de presentaciones que fueron celebradas por el público. A esto se suma el reciente anuncio de su gira mundial Viajando por el mundo: Tropitour, que en Colombia tendrá una única fecha confirmada en Bogotá.

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La decisión generó polémica entre sus seguidores, especialmente en Medellín, ciudad natal de la cantante, donde muchos esperaban al menos un concierto. No obstante, el equipo de la artista explicó que no fue posible agendar una presentación en la capital antioqueña debido a la disponibilidad de escenarios. Según informó la Alcaldía de Medellín en febrero de 2026, las obras de adecuación y modernización del principal recinto deportivo de la ciudad iniciarían a finales de julio y finalizarían en diciembre de 2027.

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