Karol G y su momento de duelo

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado públicamente sobre la pérdida. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se le ve visiblemente afectada, acompañada de sus familiares, en medio de este difícil momento que atraviesa la familia Giraldo Navarro.

En las imágenes, la cantante aparece en lo que sería una ceremonia religiosa, rodeada de sus seres queridos. Todos visten de blanco y se abrazan en un ambiente marcado por la tristeza, pero también por la unión familiar. De acuerdo con la información que ha trascendido, las exequias se realizaron en un espacio privado, lejos del foco mediático, en coherencia con el carácter íntimo que la familia ha querido preservar durante este proceso.

La discreción que ha rodeado el suceso contrasta con el impacto que ha tenido entre los seguidores de la artista, quienes han inundado las plataformas digitales con mensajes de apoyo, respeto y condolencias, reafirmando el vínculo cercano que Karol G con su público.