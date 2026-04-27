Carro bomba en El Plateado, Cauca: explosión deja heridos y daños en viviendas

Una nueva acción violenta sacudió al suroccidente del país. En la noche del domingo, una camioneta cargada con explosivos detonó en El Plateado, zona rural del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, dejando como saldo dos policías y una adolescente heridos.

El hecho se registró hacia las once de la noche, cuando, según versiones militares recogidas por medios locales, el vehículo tendría como objetivo un puesto de la Fuerza Pública ubicado en el sector.

De acuerdo con información preliminar, el atentado habría sido perpetrado por integrantes del frente Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc, quienes pretendían lanzar seis morteros de fabricación artesanal contra la base donde permanecen policías y soldados.

Sin embargo, la carga explosiva detonó antes de llegar a su destino, en una carretera cercana al casco urbano, lo que evitó un impacto mayor sobre la instalación militar.

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Afectaciones a civiles y viviendas

La explosión dejó heridos a dos uniformados y a una adolescente de 14 años. Además, la onda expansiva provocó daños en al menos 10 viviendas y locales comerciales del centro de la población.

Este hecho vuelve a evidenciar el riesgo que enfrentan las comunidades en zonas donde operan grupos armados ilegales.

El Plateado es considerado un bastión de las disidencias, a pesar de la implementación de la Operación Perseo en octubre de 2024, un despliegue militar con el que el Gobierno busca recuperar el control del territorio.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este ataque.

Escalada de violencia en el suroccidente

El atentado se produce en medio de una creciente ola de violencia en Cauca y Valle del Cauca. El hecho más grave reciente ocurrió el sábado, cuando un cilindro cargado con explosivos fue lanzado en la Vía Panamericana, dejando al menos 20 civiles muertos y decenas de heridos.

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Ese mismo fin de semana también se reportó en Jamundí la quema de un camión que transportaba pollos vivos, lo que incrementa la preocupación por la seguridad en la región.

Frente a estos hechos, la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) expresó su preocupación por los ataques contra vehículos que transportan alimentos.

El gremio advirtió que estas acciones afectan la cadena productiva y representan un riesgo para el abastecimiento, por lo que solicitó a las autoridades garantizar la seguridad en las vías y proteger la movilidad de los sectores productivos en el país.

*Hecha con información de EFE*