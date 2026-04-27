Las intensas lluvias de las últimas horas mantienen el cierre total de la vía Mosquera–La Mesa, uno de los corredores clave de Cundinamarca, afectado por deslizamientos de tierra, caída de rocas y material lodoso.

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que la emergencia se concentra en dos puntos críticos, especialmente en los sectores de Curubital y La Y. “Ha llovido en Cundinamarca durante las últimas 72 horas de manera intensa, hay 25 municipios en estado de emergencia, cuatro vías bloqueadas”, señaló.

Según el reporte oficial, se adelantan trabajos con el concesionario y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) para habilitar al menos un carril en las próximas horas, aunque la recuperación total tomará más tiempo.

En el departamento, la temporada de lluvias deja un balance de 218 emergencias en lo corrido del año, de las cuales 54 se han registrado en abril, asociadas principalmente a movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas.

Municipios con mayor afectación

Las autoridades concentran la atención en La Mesa y Bojacá. En este último municipio, en la vereda Robledo Blanco, la socavación del terreno representa un riesgo para cerca de 200 familias ante una posible avenida torrencial.

En La Mesa, además del cierre total de la vía, se reportan afectaciones en la movilidad a la altura del kilómetro 75 y en el sector de La Y hacia El Colegio.

Otros corredores también presentan emergencias. En la vía Anolaima–Corralejas, sector Alto del Trigo, hay pérdida parcial de la banca, mientras que en la Troncal del Rionegro se atienden puntos críticos en Cucharal, Capitán, Pan de Azúcar y Paraíso.

Las lluvias han generado afectaciones adicionales en municipios como Guayabal de Síquima, Pandi, Tena, Anolaima, San Bernardo, Anapoima, La Calera, Nocaima, San Francisco, Tabio y San Antonio del Tequendama, con reportes de inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de quebradas.

Llamado a la prevención

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca mantiene el despliegue en el territorio y adelanta censos y evaluaciones de daños para definir apoyos humanitarios.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar transitar por zonas de riesgo, no acercarse a ríos o quebradas y acatar las recomendaciones oficiales mientras persiste la temporada de lluvias.