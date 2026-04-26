Más de 100 comunidades indígenas piden no extraer recursos de sus territorios

Indígenas de más de 100 comunidades del mundo pidieron este domingo en la ciudad colombiana de Santa Marta, donde se celebra la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que nadie extraiga los recursos naturales de sus territorios.

Los representantes de comunidades de África, América, Asia y Oceanía participan en la preasamblea de pueblos, la ruta indígena, espacio en el que se organizan para llevar un mensaje conjunto al segmento de alto nivel de la conferencia, que se realizará los próximos martes y miércoles y contará, entre otros, con la participación del presidente colombiano Gustavo Petro.

"Los pueblos indígenas del mundo (...) hemos hecho unos reclamos históricos, como el de la no extracción de los recursos naturales de nuestros territorios, para que esos recursos, que están allí, permanezcan intactos y quietos", expresó a EFE el secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), Óscar Daza.

El líder indígena, quien hace parte del pueblo Karebaju, que habita los departamentos amazónicos de Caquetá y Putumayo, recordó que los combustibles fósiles han "impactado y traído muchas consecuencias, muchos problemas" a las regiones donde viven.

"Como pueblos indígenas queremos que, de alguna manera, esas luchas históricas se vean reflejadas y recogidas aquí por los diferentes Estados. Por eso estamos reunidos entre diferentes pueblos indígenas", explicó.

Una voz común desde los territorios

En ese sentido, Daza manifestó que los participantes están unidos para señalar la urgencia de que sus "territorios deben estar protegidos de cualquier tipo de extracción", no solo de petróleo, gas y carbón, sino también de minerales.

"Esperamos que en este espacio interno que tenemos los pueblos indígenas podamos unificar criterios, unificar posiciones y llevar una sola voz, para que verdaderamente sean recogidas nuestras propuestas", añadió el secretario general de la Opiac.

La primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por Colombia y Países Bajos, comenzó el viernes y cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países.

También asisten académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, representantes del sector privado y banca multilateral.

En Santa Marta, las partes dialogan durante una semana sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

Resistencia en la Amazonía ecuatoriana

El vicepresidente de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), Edison Canelos, denunció que el Gobierno de su país quiere expandir la extracción de petróleo en la provincia amazónica de Pastaza, por lo que las comunidades indígenas de esa región tomaron la decisión de "hacer resistencia".

"Sin previo consentimiento, sin previa consulta, sin previa decisión, sin previa actuación de los dueños del territorio, que somos las nacionalidades indígenas, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha tomado la decisión de hacer bloques de exploración petrolera", expresó Canelos a EFE.

Por eso, la NAE viajó a Santa Marta para sentar su posición de que quieren "dejar el petróleo bajo la tierra por muchos años" y que sus hijos tengan "un desarrollo diferente".

Entre los ejemplos de lo que proponen para una transición sostenible está aprovechar la selva de otra manera, donde hay "muchas formas de captar recursos o fomentar la economía, como bioemprendimientos, turismo comunitario y una producción más natural". EFE