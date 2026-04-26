Ante los graves hechos de violencia registrados recientemente en el departamento del Cauca, el Ejército Nacional, la Gobernación y el Instituto Nacional de Medicina Legal han emitido comunicados oficiales detallando la magnitud de la tragedia y las medidas adoptadas.

Detalles del Atentado

El sábado 25 de abril de 2026 se registró la activación de un artefacto explosivo en el sector de El Túnel, sobre la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío. Este suceso ha sido calificado por las autoridades como un ataque indiscriminado contra la población civil. El saldo doloroso reportado de este y otros hechos violentos ocurridos el mismo día asciende a diecinueve civiles fallecidos y más de cuarenta y ocho heridos, entre los cuales se encuentran cinco menores de edad.

Acciones del Gobierno Departamental

El Gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, declaró tres días de duelo y luto oficial en todo el departamento en memoria de las víctimas. La normativa ordena izar la bandera del Cauca y el Pabellón Nacional a media asta en todas las dependencias de la Gobernación, empresas públicas, instituciones educativas y entidades descentralizadas. Asimismo, el gobierno departamental expresó públicamente su sentimiento de dolor y rechazo, invitando a la ciudadanía a unirse a este homenaje desde sus residencias para promover la unidad y la defensa de la vida.

Labores Forenses e Identificación

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que hoy, 26 de abril a las 8:00 a.m., inició el abordaje forense de los diecinueve cuerpos. La labor se desarrolla con la participación de seis equipos interdisciplinarios integrados por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, lofoscopistas y personal de apoyo. Para atender este caso, fue necesario el traslado de profesionales desde la ciudad de Cali con ayuda de la Policía Nacional. El Instituto permanece atento a la llegada de los familiares para continuar los procesos de identificación y garantizar una entrega digna de los cuerpos bajo un enfoque humanitario y de respeto a la dignidad de las personas fallecidas.

Contexto Regional

La Gobernación del Cauca señaló que este acto se presenta en el marco de una compleja situación de orden público recrudecida por acciones terroristas consecutivas en diversos municipios como Caloto, El Tambo, Guachené, Mercaderes, Miranda, Timbío y Patía, lo que representa una ofensiva directa contra la integridad y la infraestructura del departamento.