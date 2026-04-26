¿Quién es Cole Allen, el docente señalado por el ataque en evento de Trump?



Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años de California, fue detenido tras un ataque armado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington. El hecho obligó a evacuar al presidente Donald Trump y abrió una investigación federal sobre las posibles motivaciones del sospechoso.

¿Quién es Cole Allen?

Cole Tomas Allen fue identificado por las autoridades estadounidenses como el sospechoso detenido tras el ataque armado registrado el sábado 25 de abril durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, realizada en el hotel Washington Hilton. En el evento estaban el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente J. D. Vance y otros funcionarios del Gobierno.

Según los primeros reportes, Allen tiene 31 años y es residente de Torrance, California. Las autoridades lo señalan como el hombre que intentó avanzar por una zona de seguridad del hotel mientras portaba armas. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, fue reducido y detenido antes de ingresar al salón principal donde se desarrollaba la cena.

Los reportes preliminares indican que Allen trabajaba como profesor en C2 Education, una firma de apoyo académico en Torrance. También aparece vinculado con estudios en ingeniería mecánica y ciencias de la computación, además de actividades como desarrollador independiente de videojuegos.

¿Qué pasó durante la cena?

El incidente ocurrió cerca de uno de los puntos de control del hotel. Según las autoridades, el sospechoso estaba armado y abrió fuego en una zona próxima al salón donde se realizaba el evento. En medio de la reacción de seguridad, un agente del Servicio Secreto fue impactado, aunque sobrevivió porque llevaba chaleco antibalas. Trump no resultó herido y fue retirado del lugar junto con otros funcionarios.

La Fiscalía federal en Washington prepara cargos contra Allen. Entre las acusaciones iniciales mencionadas por las autoridades están delitos relacionados con el uso de armas de fuego y la agresión contra un agente federal. También se ha indicado que podría enfrentar cargos adicionales a medida que avance la investigación.

Uno de los puntos centrales para los investigadores es establecer si Allen actuó solo y cuál era su objetivo. El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que, según los primeros elementos revisados, el sospechoso parecía estar dirigido contra miembros de la administración Trump, posiblemente incluido el propio presidente. Sin embargo, las autoridades aún no han informado una motivación definitiva.

También se investiga cómo el detenido llegó hasta el lugar y si se hospedaba en el Washington Hilton, sede del evento. Reportes iniciales señalan que Allen habría viajado desde California hacia Washington y que las autoridades revisan dispositivos electrónicos, posibles escritos y otros elementos que puedan ayudar a reconstruir sus movimientos previos.

Por ahora, el caso sigue en desarrollo. Allen permanece bajo custodia y deberá comparecer ante la justicia federal. Las próximas decisiones judiciales permitirán conocer los cargos formales, mientras las agencias de seguridad revisan los protocolos aplicados durante un evento que reunió a altos funcionarios del Gobierno estadounidense, periodistas y figuras públicas.



