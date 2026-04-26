¿Cuál es el destino más aguardientero de Colombia? Está en Caldas

Hablar del aguardiente en Colombia es referirse a una tradición que atraviesa la historia, las regiones y las formas de celebrar. Esta bebida, elaborada a partir de anís y caña, se ha convertido en un elemento clave en fiestas populares, encuentros familiares y prácticas cotidianas. Su nombre, asociado a la sensación intensa que deja al beberlo, también refleja su carácter dentro de la cultura nacional: fuerte, persistente y profundamente arraigado.

Aunque su consumo está presente en todo el país, cada territorio ha construido su propia relación con esta bebida, convirtiéndola en un rasgo distintivo de identidad local.

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Samaná y su estrecho vínculo con el aguardiente

En ese mapa cultural, Samaná, municipio del oriente de Caldas, aparece con frecuencia como uno de los lugares más representativos de esta tradición. Allí, el aguardiente no solo se consume, sino que forma parte de la vida diaria y de las dinámicas sociales de la comunidad.

Las expresiones populares reflejan esa cercanía. Frases como “el samaneño no pide aguardiente, pide guaro” o referencias a tomar “tinto con limón” antes de beber evidencian, con humor, una práctica que va más allá del consumo y se convierte en un ritual compartido.

Este arraigo tiene un trasfondo histórico. Desde el siglo XVI, la llegada de la caña de azúcar al territorio colombiano impulsó economías campesinas alrededor de los trapiches, donde la producción de mieles y licores se consolidó como sustento para muchas comunidades.

En Caldas, este legado ha sido fortalecido por la Industria Licorera de Caldas, que ha desarrollado productos emblemáticos como el Aguardiente Cristal y el Aguardiente Amarillo de Manzanares, reconocidos por sus características y aceptación en el mercado.

Qué hacer en Samaná: naturaleza y cultura

Más allá de su fama, Samaná es un destino que combina naturaleza y tradición. Conocido como el “Balcón de Colombia”, el municipio ofrece paisajes dominados por montañas, ríos y una amplia biodiversidad.

Entre los principales atractivos se encuentran el Parque Nacional Natural Selva de Florencia, ideal para el ecoturismo; la Laguna de San Diego, que permite el contacto con la naturaleza; el Parque Bolívar, centro de la vida social; y los ríos La Miel y Samaná, perfectos para actividades al aire libre.

El calendario cultural también destaca. En agosto se celebra el Festival Nacional de los Palenques, con música, comparsas y eventos tradicionales, y el 28 de agosto se conmemora el aniversario del municipio.}

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Cómo llegar a este destino

El acceso a Samaná, Caldas, es terrestre. Desde Bogotá, el trayecto toma aproximadamente 6 horas (unos 220 kilómetros), pasando por Villeta, Guaduas, Honda, La Dorada y Victoria. También es posible viajar en bus desde la Terminal Salitre o en vehículo particular.

Desde Manizales, el recorrido dura entre 4 y 5 horas, siendo una de las rutas más utilizadas dentro del Eje Cafetero.

Más que un título, el reconocimiento de Samaná como uno de los pueblos más “aguardienteros” refleja una identidad construida a partir de costumbres, historia y vida comunitaria. Es un destino donde la cultura y la naturaleza se entrelazan, ofreciendo una experiencia que va más allá de lo turístico.