46,2 % dice haber visto un cambio positivo con Petro: Invamer

La más reciente encuesta Colombia Opina, de Invamer, mostró que el 46,2 % de los consultados dice haber percibido un cambio positivo después de más de tres años del Gobierno de Gustavo Petro, presidente de Colombia. El dato importa porque no mide lo mismo que la aprobación de la gestión ni la imagen favorable del mandatario, y aparece junto a un escenario más dividido en otros indicadores del mismo estudio: 47,3 % aprueba su labor y 48,9 % la desaprueba.

¿Qué está midiendo realmente la encuesta?

La clave de ese resultado está en la formulación de la pregunta. Invamer no les preguntó a los encuestados si les gusta Petro ni si aprueban su desempeño actual, sino si, “pensando en los más de 3 años” de su gobierno, han percibido un cambio positivo, un cambio negativo o ningún cambio. En el mismo cuestionario, la firma separa esa medición de otras dos: por un lado, la aprobación o desaprobación de la forma como el presidente se desempeña en su cargo; por otro, la opinión favorable o desfavorable sobre personajes de la vida pública. Es decir, se trata de tres planos distintos: balance de cambio, evaluación de gestión e imagen personal.

Esa diferencia no es menor. Un encuestado puede considerar que hubo transformaciones en el país o en la agenda pública sin aprobar del todo la gestión presidencial. También puede tener una opinión favorable o desfavorable sobre Petro como figura política y, aun así, responder otra cosa cuando se le pregunta por el efecto acumulado de su gobierno.

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Un dato favorable, pero con señales mixtas

El mismo sondeo muestra que la percepción de cambio positivo no equivale a un balance ampliamente favorable en todos los frentes. Frente a esa misma pregunta, el 27,0 % dijo haber percibido un cambio negativo y el 25,2 % afirmó no haber percibido ningún cambio. Además, en preguntas sobre efectos concretos del Gobierno, la opinión aparece dividida: 46,5 % considera que Petro ha hecho algún aporte positivo para mejorar el municipio o departamento donde vive, frente a 48,5 % que no lo cree. A eso se suma que 51,1 % calificó como desacertada la relación del presidente con gobernadores y alcaldes.

La percepción de beneficios directos también pone un límite a una lectura triunfalista del dato. Según la encuesta, 9,1 % dijo haber recibido personalmente algún beneficio del Gobierno y 17,1 % que lo recibió un familiar; sumados, representan 26,2 %. En contraste, 73,7 % respondió que ni él ni su familia han recibido beneficios directos. Ese contraste ayuda a explicar por qué el indicador de cambio positivo puede convivir con cifras más apretadas en aprobación y con respuestas críticas en otros temas.

¿Por qué pesa en la campaña?

El dato también entra en la discusión electoral porque se conoció en la recta final hacia la votación presidencial del 31 de mayo de 2026. Entre los encuestados que dijeron que definitivamente o probablemente sí votarán, 48,7 % afirmó que respaldaría a un candidato a favor del Gobierno Petro, mientras 47,8 % dijo que votaría por uno en oposición. Esa cercanía sugiere que la percepción de cambio sigue siendo un elemento relevante del clima de opinión, aunque no cierre el debate sobre la evaluación del Gobierno.

La encuesta fue realizada por Invamer. para Noticias Caracol y Blu Radio entre el 15 y el 24 de abril de 2026, con 3.800 encuestas en 149 municipios. La ficha técnica reportó un margen de error de 1,89 % y un nivel de confianza de 95 %. En ese marco, el 46,2 % aparece como un dato relevante para entender cómo una parte del electorado está leyendo el paso de Petro por la Casa de Nariño, pero no como un sustituto de la aprobación, la favorabilidad o la intención de voto, que el mismo estudio mide en preguntas distintas.