La cantante, compositora y productora Rosalía desveló los detalles de su esperado cuarto álbum, LUX, una propuesta inmersiva y experimental que verá la luz el 7 de noviembre de 2025 bajo el sello Columbia Records.

Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de Daníel Bjarnason, LUX cuenta con la participación de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor, entre otras voces femeninas que refuerzan la identidad espiritual y coral del proyecto.

Una presentación monumental en Madrid

Anoche, Rosalía sorprendió al mundo con una intervención artística en la Gran Vía de Madrid, donde apagó las luces de toda la zona y la volvió a iluminar para revelar la portada oficial de “LUX”.

El evento, transmitido en directo, simbolizó la transformación y la trascendencia que inspiran el disco, en un gesto que fusionó arte urbano, misticismo y tecnología. “LUX explora la mística femenina, la espiritualidad y la metamorfosis”, señaló la artista, quien firma el álbum como productora ejecutiva.

Un viaje entre lo íntimo y lo operístico

Con LUX, ROSALÍA traza un arco emocional y sonoro que transita entre la intimidad y la escala sinfónica, explorando temas como la fe, el cuerpo, la identidad y la redención.

El proyecto se compone de cuatro movimientos (MOV I–IV) y 18 pistas, donde la artista catalana combina música orquestal, electrónica, flamenco y vanguardia vocal, reafirmando su papel como una de las creadoras más innovadoras de la música contemporánea.

Las ediciones en CD y vinilo incluirán tres temas exclusivos, concebidos para que el oyente experimente el álbum en su forma más inmersiva.

Tracklist de “LUX”

MOV I

Sexo, Violencia y Llantas Reliquia Divinize Porcelana Mio Cristo

MOV II

Berghain La Perla Mundo Nuevo De Madrugá

MOV III

Dios Es Un Stalker La Yugular Focu ’ranni [Exclusive] Sauvignon Blanc Jeanne [Exclusive]

MOV IV

Novia Robot [Exclusive] La Rumba Del Perdón Memória Magnolias

Un nuevo capítulo en la carrera de ROSALÍA

Con LUX, la artista española continúa expandiendo su universo creativo tras los éxitos de El Mal Querer y Motomami. Este proyecto refuerza su faceta de productora visionaria, capaz de unir tradición, innovación y espiritualidad en una sola obra.

“LUX es un puente entre lo terrenal y lo divino”, señala el comunicado, destacando su búsqueda de una estética sonora universal.