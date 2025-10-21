Inicio
Entretenimiento

Rosalía anuncia “LUX”, su nuevo y ambicioso álbum

Mar, 21/10/2025 - 13:01
Rosalía lanza “LUX”, una obra inmersiva grabada con la Sinfónica de Londres y grandes voces femeninas internacionales.
Rosalía - nuevo -álbum
Créditos:
Cortesía

La cantante, compositora y productora Rosalía desveló los detalles de su esperado cuarto álbum, LUX, una propuesta inmersiva y experimental que verá la luz el 7 de noviembre de 2025 bajo el sello Columbia Records.

Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de Daníel Bjarnason, LUX cuenta con la participación de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor, entre otras voces femeninas que refuerzan la identidad espiritual y coral del proyecto.

Lea también: "Estoy aprendiendo", Rosalía se confiesa sobre su papel en Euphoria

Una presentación monumental en Madrid

Anoche, Rosalía  sorprendió al mundo con una intervención artística en la Gran Vía de Madrid, donde apagó las luces de toda la zona y la volvió a iluminar para revelar la portada oficial de “LUX”.

El evento, transmitido en directo, simbolizó la transformación y la trascendencia que inspiran el disco, en un gesto que fusionó arte urbano, misticismo y tecnología. “LUX explora la mística femenina, la espiritualidad y la metamorfosis”, señaló la artista, quien firma el álbum como productora ejecutiva.

Un viaje entre lo íntimo y lo operístico

Con LUX, ROSALÍA traza un arco emocional y sonoro que transita entre la intimidad y la escala sinfónica, explorando temas como la fe, el cuerpo, la identidad y la redención.

El proyecto se compone de cuatro movimientos (MOV I–IV) y 18 pistas, donde la artista catalana combina música orquestal, electrónica, flamenco y vanguardia vocal, reafirmando su papel como una de las creadoras más innovadoras de la música contemporánea.

Vea también: Rosalía, ¿despide el año con nuevo amor?

Las ediciones en CD y vinilo incluirán tres temas exclusivos, concebidos para que el oyente experimente el álbum en su forma más inmersiva.

Tracklist de “LUX”

MOV I

  1. Sexo, Violencia y Llantas

  2. Reliquia

  3. Divinize

  4. Porcelana

  5. Mio Cristo

MOV II

  1. Berghain

  2. La Perla

  3. Mundo Nuevo

  4. De Madrugá

MOV III

  1. Dios Es Un Stalker

  2. La Yugular

  3. Focu ’ranni [Exclusive]

  4. Sauvignon Blanc

  5. Jeanne [Exclusive]

MOV IV

  1. Novia Robot [Exclusive]

  2. La Rumba Del Perdón

  3. Memória

  4. Magnolias

Un nuevo capítulo en la carrera de ROSALÍA

Con LUX, la artista española continúa expandiendo su universo creativo tras los éxitos de El Mal Querer y Motomami. Este proyecto refuerza su faceta de productora visionaria, capaz de unir tradición, innovación y espiritualidad en una sola obra.

LUX es un puente entre lo terrenal y lo divino”, señala el comunicado, destacando su búsqueda de una estética sonora universal.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Rosalía
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Análisis: el Pacto Histórico tras la absolución de Uribe
Reunión del Pacto Histórico y Álvaro Uribe, expresidente de Colombia
La decisión judicial reconfigura incentivos, narrativas y cálculos de coalición en la antesala del 26 de octubre.
Colombia
Condenan a cómplice del asesinato de Miguel Uribe Turbay
Carlos Eduardo Mora fue condenado a 21 años por el asesinato del senador.
Carlos Eduardo Mora fue condenado a 21 años por el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá.
Mundo
Louvre dice cuántos millones de euros perdió en mediático robo
Museo Louvre robo joyas
El museo del Louvre compartió la cifra estimada del valor de todas las joyas que fueron robadas el 19 de octubre.
Entretenimiento
Todo lo que debe saber del nuevo álbum de Laura Pausini
Laura Pausini nuevo álbum
Laura Pausini habló de su nuevo álbum en el que incluirá versiones de artistas latinoamericanos, como Bad Bunny o Joan Sebastian.
Kien Opina
Federico Arellano Mendoza
Mar, 21/10/2025 - 08:37
Rásguense las vestiduras…
Federico Arellano Mendoza
Heidy Sánchez Barreto
Mar, 21/10/2025 - 08:26
Sistema Distrital de Cuidado: entre la promesa transformadora y la realidad limitada
Heidy Sánchez Barreto
Carlos Salas
Lun, 20/10/2025 - 10:26
Y no será bonito
Carlos Salas
Alejandro Toro
Dom, 19/10/2025 - 17:13
Devolveremos la mesada 14 para los profesores
Alejandro Toro