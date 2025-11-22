Inicio
Miss Jamaica está en la UCI tras trágica caída en Miss Universe

Sáb, 22/11/2025 - 15:16
La organización de Miss Universe Jamaica informó que Gabrielle Henry permanece en cuidados intensivos y deberá estar al menos siete días bajo observación médica en Tailandia.
Gabrielle Henry, representante de Jamaica.
Créditos:
Redes sociales.

La gala de Miss Universe 2025, celebrada el jueves 20 de noviembre, dejó momentos de celebración y también de preocupación. Mientras México obtuvo la corona con la representante Fátima Bosch, una grave caída sufrida por Miss Jamaica generó alerta entre asistentes y seguidores del certamen.

Días antes de la final, las concursantes cumplieron una agenda que incluyó desfiles en traje de baño, entrevistas privadas con el jurado y la presentación preliminar en vestido de gala. Fue en esta última actividad donde ocurrió el incidente que afectó a la representante jamaiquina.

La caída de Miss Jamaica en la preliminar

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, cayó cuando llegó al borde de la pasarela durante la presentación preliminar. La modelo no logró ponerse de pie por sus propios medios, situación que alarmó a quienes se encontraban en el recinto.

Aunque la transmisión oficial no mostró el momento, asistentes grabaron el incidente y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales. Personal médico ingresó de inmediato al escenario, la ubicó en una camilla y la retiró del lugar para llevarla a un área de emergencias.

Testigos señalaron que la participante fue trasladada para ser sometida a una evaluación más profunda, dado que no podía incorporarse después de la caída.

Actualización oficial sobre su estado de salud

A través de la cuenta oficial de Miss Universe Jamaica, la organización publicó un comunicado con detalles sobre la condición médica de Gabrielle Henry. El mensaje explicó que la concursante permanece hospitalizada en Tailandia.

En el comunicado se informó que su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, se encuentra en Tailandia junto a su madre, Maureen Henry, y ha dado reportes sobre su evolución. La actualización señala que “Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde”.

Según el personal médico, la joven deberá permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días. Los especialistas mantienen una vigilancia estricta sobre su estado y continúan las atenciones necesarias para su recuperación.

Llamado a la prudencia y a evitar especulaciones

El comunicado también incluyó un llamado dirigido a la ciudadanía en Jamaica, a la diáspora y a seguidores del certamen alrededor del mundo. La organización pidió que se mantengan las oraciones por la recuperación de Gabrielle Henry.

Además, solicitó evitar comentarios hirientes y no difundir información errónea o especulaciones que puedan generar angustia en la familia. El mensaje subraya la necesidad de respeto durante el proceso médico que enfrenta la joven.

Prioridad en la recuperación de la concursante

La Organización de Miss Universe Jamaica destacó que su prioridad continúa siendo el bienestar de la concursante y el apoyo a sus seres queridos. Pidió mantener la sensibilidad y la privacidad mientras la familia atraviesa este momento.

El comunicado concluye reiterando el agradecimiento por los mensajes de apoyo y el acompañamiento que han recibido desde distintos países. La organización seguirá entregando actualizaciones oficiales a medida que avance la recuperación de la representante jamaiquina.

