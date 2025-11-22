Capturan a alias ‘Chará', segundo implicado en el homicidio de Harold Aroca

El caso por el homicidio de Harold Aroca, joven de 16 años, continúa avanzando con nuevas decisiones judiciales. En las últimas horas se confirmó la vinculación de un segundo implicado, identificado como alias ‘Chará’.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que este hombre deberá responder por homicidio agravado, secuestro y tortura.

Alias ‘Chará’ habría participado en los hechos del pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe. Ese día, Harold fue visto con vida por última vez antes de desaparecer en circunstancias que permanecen bajo investigación.

Mientras avanza el proceso contra este segundo señalado, un juez de control de garantías tomó otra decisión relevante en el caso. El juez ordenó enviar a la cárcel a Anderson Santiago Pinzón Pedraza, señalado como uno de los responsables del secuestro, tortura y asesinato del adolescente.

Según la Fiscalía, Harold Aroca fue visto inicialmente en un parque del sector en compañía de varios hombres. Cuatro días después, el joven fue hallado sin vida en una zona boscosa, con signos evidentes de violencia.

Durante las audiencias, la fiscal del caso presentó detalles sobre las agresiones sufridas por el menor. Explicó que Pinzón Pedraza habría participado en el traslado forzado del joven a otro punto del barrio, donde fue sometido a actos degradantes.

El informe forense reveló que Harold presentaba cuatro heridas por proyectil de arma de fuego. También registraba lesiones abrasivas, hematomas en el cuello, rostro y manos, compatibles con tortura física. La Fiscalía señaló que la víctima sufrió sofocaciones previas a su muerte.

La causa del fallecimiento, según los peritos, fue un trauma craneoencefálico severo sumado a múltiples heridas por arma de fuego. Estos elementos fueron clave para la imputación de cargos contra los señalados.

La investigación indica que el crimen habría sido una retaliación luego de que el menor hiciera comentarios sobre actividades ilegales de una organización delincuencial que opera en la zona.

Por este motivo, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

A pesar de las evidencias presentadas, Pinzón Pedraza no aceptó los cargos durante la diligencia judicial. Sin embargo, la juez del caso consideró la gravedad de los hechos y el riesgo que representaría para la comunidad mantenerlo en libertad.

En consecuencia, se ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.

La medida busca garantizar el avance de la investigación y evitar posibles afectaciones a testigos o residentes del sector.

Con la identificación de alias ‘Chará’ como segundo implicado y la captura de Pinzón Pedraza, el caso registra avances importantes. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer totalmente lo ocurrido y determinar la responsabilidad de todos los involucrados.