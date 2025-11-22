El cantante de música popular Giovanny Ayala atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida, luego de que su hijo, el joven artista Miguel Ayala, fuera secuestrado en el Cauca junto con su mánager hace cuatro días. Desde entonces, el artista ha expresado públicamente su angustia y ha pedido respeto por la situación que vive su familia, mientras avanza la búsqueda en esa zona del suroccidente del país.

En la mañana de este sábado 22 de noviembre, Giovanny Ayala publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que, con la voz entrecortada y el rostro marcado por el llanto, habló sobre el secuestro de su hijo.

El mensaje fue dirigido a sus seguidores, a los medios de comunicación y a quienes tienen en su poder a Miguel. “El que tiene su dolor lo llora. Agradezco mucho a todas las personas que me brindan ese apoyo, esa solidaridad en esta situación tan terrible”, expresó.

Con evidente desesperación, el cantante describió a su hijo como “un joven de 21 años lleno de sueños”, destacando que tanto él como su mánager, Nicolás, se dedican a llevar música y alegría a municipios golpeados por la violencia. “Les pido por favor: ellos no están en esta guerra. Pido a Dios que les afloje su corazón. Son muchachos que solo llevan alegría a través de su pasión”, dijo Ayala, rogando por la liberación de Miguel Ayala.

El artista explicó que su hijo y su acompañante ingresaron a ese territorio del Cauca “por ingenuidad”, sin imaginar el riesgo que corrían. “Cayeron en manos de personas que hoy los tienen privados de la libertad”, afirmó. También pidió prudencia a quienes han convertido la tragedia de su familia en burla. “Estos no son memes, esto es la vida real. Hoy me pasó a mí; mañana les puede pasar a ustedes”, advirtió.

Giovanny Ayala aseguró que toda su familia está devastada por lo ocurrido. “Su mamá está destrozada, sus hermanos también. Pronto regreso, Miguel”, expresó con esperanza, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre seguidores y artistas del género popular.

Finalmente, el cantante dirigió un llamado directo al presidente Gustavo Petro, solicitándole apoyo institucional para acelerar el rescate. “Como padre le pido al señor presidente que desplace todo su equipo del Gaula, Policía y Sijín para el pronto regreso de mi hijo. Muchas gracias”, concluyó.

El secuestro de Miguel Ayala se suma a una serie de hechos violentos registrados en varias zonas del departamento del Cauca, donde grupos armados ilegales mantienen una fuerte presencia y han incrementado los ataques, extorsiones y retenciones. La familia y el país entero esperan que las operaciones de búsqueda permitan pronto el retorno del joven artista a su hogar.