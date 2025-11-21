La jornada del 21 de noviembre de 2025 dejó múltiples emergencias en Bogotá por cuenta del invierno que atraviesa la ciudad. Las redes sociales se convirtieron en la principal fuente para conocer en tiempo real lo que ocurre en cada localidad, desde granizadas hasta inundaciones en zonas estratégicas de la capital.

Reportes ciudadanos muestran el impacto del clima en Bogotá

Las imágenes difundidas en plataformas digitales dan cuenta de que en varios sectores incluso granizó, generando preocupación entre los habitantes. Por ello, en Infobae Colombia recopilamos los reportes más relevantes y verificados sobre lo sucedido durante la tarde.

Árboles caídos en distintos puntos de la ciudad

A las 16:04, las autoridades confirmaron la caída de dos árboles: uno en la avenida El Dorado con avenida Rojas (sentido oriente-occidente) y otro en la calle 83 con carrera 12. Ambos casos generaron afectación vial y requirieron intervención inmediata del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que asumió la regulación del tráfico mientras avanzaba la remoción del material.

Inundación en El Dorado, pero el aeropuerto mantiene la operación

Hacia las 15:43, la empresa Opain entregó un comunicado sobre las afectaciones por inundación en el aeropuerto El Dorado, especialmente en la zona de salidas internacionales, según se observa en un video divulgado por el periodista Ricardo Ospina.

Pese al incidente, Opain aseguró que el terminal aéreo opera con normalidad y activó un plan de manejo de emergencia.

“Ofrecemos disculpas a los pasajeros y usuarios por las afectaciones ocasionadas. Hemos activado un plan de manejo de emergencia y nuestros equipos técnicos avanzan en el control de la situación y en la evaluación de los impactos”.