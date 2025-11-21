La jornada del 21 de noviembre de 2025 dejó múltiples emergencias en Bogotá por cuenta del invierno que atraviesa la ciudad. Las redes sociales se convirtieron en la principal fuente para conocer en tiempo real lo que ocurre en cada localidad, desde granizadas hasta inundaciones en zonas estratégicas de la capital.
Reportes ciudadanos muestran el impacto del clima en Bogotá
Las imágenes difundidas en plataformas digitales dan cuenta de que en varios sectores incluso granizó, generando preocupación entre los habitantes. Por ello, en Infobae Colombia recopilamos los reportes más relevantes y verificados sobre lo sucedido durante la tarde.
Árboles caídos en distintos puntos de la ciudad
A las 16:04, las autoridades confirmaron la caída de dos árboles: uno en la avenida El Dorado con avenida Rojas (sentido oriente-occidente) y otro en la calle 83 con carrera 12. Ambos casos generaron afectación vial y requirieron intervención inmediata del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que asumió la regulación del tráfico mientras avanzaba la remoción del material.
Inundación en El Dorado, pero el aeropuerto mantiene la operación
Hacia las 15:43, la empresa Opain entregó un comunicado sobre las afectaciones por inundación en el aeropuerto El Dorado, especialmente en la zona de salidas internacionales, según se observa en un video divulgado por el periodista Ricardo Ospina.
Pese al incidente, Opain aseguró que el terminal aéreo opera con normalidad y activó un plan de manejo de emergencia.
“Ofrecemos disculpas a los pasajeros y usuarios por las afectaciones ocasionadas. Hemos activado un plan de manejo de emergencia y nuestros equipos técnicos avanzan en el control de la situación y en la evaluación de los impactos”.
TransMilenio y TransMiCable operan sin novedades
El sistema TransMilenio no reporta fallas en sus rutas. Además, se confirmó que el TransMiCable volvió a funcionar desde las 3:00 p. m., luego de una pausa preventiva por las condiciones climáticas.
Autoridades piden máxima precaución en la movilidad
El Idiger informó lluvias en las localidades de Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe y San Cristóbal. Debido a esto, la Secretaría de Movilidad hizo un llamado a los conductores para transitar con precaución, pues las inundaciones han afectado varios corredores.
Entre los sectores comprometidos están:
- Avenida Boyacá con calle 134
- Autopista Norte con calle 82
- Avenida Rojas con avenida Chile
- NQS con calle 25
- Avenida Américas con transversal 39 bis
Cierres viales por acumulación de agua
A las 15:12, la Secretaría de Movilidad confirmó el cierre preventivo de la avenida carrera 24 con calle 63, en la localidad de Barrios Unidos, tras un fuerte encharcamiento. El corredor se reabrirá una vez disminuya el nivel del agua y las autoridades verifiquen que es seguro transitar.