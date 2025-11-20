Agentes en bici reforzarán seguridad en ciclorrutas de Bogotá

Bogotá anunció un fortalecimiento de su capacidad para gestionar el tráfico y mejorar la seguridad vial mediante la creación de un nuevo equipo de agentes civiles en bicicleta y el ingreso de ciento cuarenta y un agentes motorizados adicionales.

La estrategia busca reforzar la regulación, la prevención y el acompañamiento en una ciudad que enfrenta alta demanda operativa por el crecimiento del tráfico y el aumento de obras en ejecución, según informó la Administración Distrital.

Durante la presentación, el alcalde Mayor Carlos Fernando Galán destacó que estas medidas responden a la necesidad de brindar mayor autoridad en las vías, promover el orden y proteger a los actores viales más vulnerables. “El fortalecimiento de las capacidades de control es fundamental, la ciudadanía nos está pidiendo autoridad en las vías, orden y protección a los actores más vulnerables, este nuevo equipo llega para ayudarnos a mejorar la movilidad, actuar en los puntos críticos y garantizar que Bogotá fluya mejor”, afirmó el mandatario.

¿Cómo operará?

El nuevo equipo de agentes civiles en bicicleta operará en la red de ciclorrutas de la ciudad, que moviliza más de ochocientos ochenta y seis mil viajes diarios y representa el siete por ciento de los desplazamientos totales de Bogotá, la misma participación que tienen los viajes en motocicleta.

La capital cuenta con más de seiscientos setenta y siete kilómetros de cicloinfraestructura, una de las redes más amplias de América Latina, lo que exige una operación dedicada al control y la seguridad.

Los agentes iniciarán con un grupo de dieciséis unidades que trabajarán directamente en la cicloinfraestructura con presencia continua para gestionar el tráfico, acompañar a los usuarios, atender incidentes y prevenir siniestros viales. El uniforme fue adaptado para mejorar la movilidad y la seguridad e incluye casco de bicicleta, prendas más ligeras y elementos de protección como gafas y guantes. Todos llevarán placa visible en el pecho y en el cinturón y contarán con bodycam.

Llegan 141 nuevos agentes civiles en moto

El Distrito también anunció la incorporación de ciento cuarenta y un agentes civiles en moto que reforzarán la gestión del tráfico en los sectores de mayor afluencia.

Con estas unidades, la ciudad contará con quinientos setenta y siete agentes encargados de apoyar la regulación en horas de alta demanda y fortalecer la presencia nocturna para prevenir conductas de riesgo como excesos de velocidad y conducción en estado de embriaguez.

Con estas nuevas unidades, Bogotá fortalece la vigilancia en ciclorrutas y corredores viales y mejora su capacidad para atender incidentes en tiempo real. La presencia de agentes especializados, tanto en bicicleta como en moto, permitirá una respuesta más ágil y una mayor protección para ciclistas, peatones y conductores.

El alcalde reiteró el respaldo institucional a los agentes y aseguró que contarán con apoyo jurídico para ejercer su autoridad con respeto a la norma y con firmeza cuando sea necesario.