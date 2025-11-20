Inicio
Bogotá

Bogotá crea mesa para reducir atropellamientos de animales

Jue, 20/11/2025 - 14:02
Bogotá lanzó la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamientos tras registrar 4.585 animales afectados y más de 2.600 muertes entre 2019 y 2025.
El alcalde Carlos Fernando Galán creó una mesa interinstitucional para reducir el 64% de emergencias veterinarias causadas por atropellos en Bogotá.
Créditos:
Cortesía

El Distrito anunció la conformación de la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamientos de Animales, una estrategia que busca reducir los siniestros viales que afectan a la fauna en la ciudad. La decisión fue tomada por el alcalde Carlos Fernando Galán luego de conocer el panorama crítico registrado entre 2019 y 2025 por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Le puede interesar: Registrador responde a Mordisco y afirma que votación 2026 sigue en pie

4.585 animales afectados por atropellamientos en seis años

Según el IDPYBA, el 64% de las emergencias veterinarias atendidas entre 2019 y 2025 estuvieron relacionadas con atropellamientos, una cifra alarmante que evidencia el riesgo permanente que enfrentan los animales en las vías de la ciudad.
Durante este periodo, 4.585 animales sufrieron lesiones graves o fatales, y más de 2.600 murieron debido a la severidad de los impactos.

Las autoridades consideran que esta situación exige acciones inmediatas, no solo desde las instituciones sino también desde la ciudadanía.

Agenda interinstitucional para enfrentar la mortalidad animal

Con el objetivo de disminuir estos siniestros, el Distrito puso en marcha la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamientos de Animales, que trabajará bajo una agenda unificada de prevención, articulación y educación.

Esta mesa estará integrada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las Secretarías de Movilidad, Gobierno, Salud y Ambiente, la Policía de Tránsito, TransMilenio, la Terminal de Transportes y el propio IDPYBA, entidades responsables de intervenir los puntos más críticos.

El alcalde Galán señaló que esta articulación es clave para diseñar entornos viales más seguros:

“Desde las competencias de cada entidad y de la mano de la ciudadanía podremos generar entornos seguros de prevención de accidentalidad y mortalidad, avanzando hacia una ciudad más segura para nuestros animales”.

También le puede interesar: Detienen bandas que vendían drogas a niños en Bogotá

Llamado a la ciudadanía: reducir la velocidad salva vidas

Las autoridades distritales reiteraron que la prevención depende también de los comportamientos viales de conductores y peatones. El alcalde fue contundente al recordar la importancia de disminuir la velocidad y reconocer a la fauna como parte fundamental del entorno urbano:

“Es hora de bajar la velocidad y tomar conciencia: la seguridad y la vida de los animales está en nuestras manos”.

Toda muerte en accidentalidad vial es evitable

El Distrito enfatizó que, así como se trabaja para reducir la mortalidad humana en siniestros de tránsito, también debe asumirse que toda muerte es evitable, incluida la de los animales que transitan la ciudad. Con la nueva mesa interinstitucional, Bogotá busca marcar un precedente en la protección integral de la fauna urbana.

 

Creado Por
Kienyke.com
Perros
Bogotá
Noticias Colombia
TransMilenio
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Un incendio obliga a desalojar la cumbre del clima de Brasil
Incendio-COP30-Brasil
Las delegaciones vivieron momentos de tensión tras un incendio en la Zona Azul, área clave de negociaciones administrada por la ONU.
Colombia
Aumento del salario mínimo del 11% encendería inflación, advierte Fenalco
Jaime Alberto Cabal - Fenaldo
El gremio advierte que un aumento del 11% presionaría la inflación, frenaría el empleo y aumentaría la informalidad.
Bogotá
Bogotá crea mesa para reducir atropellamientos de animales
El alcalde Carlos Fernando Galán creó una mesa interinstitucional para reducir el 64% de emergencias veterinarias causadas por atropellos en Bogotá.
Bogotá lanzó la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamientos tras registrar 4.585 animales afectados y más de 2.600 muertes entre 2019 y 2025.
Política
Partido Oxígeno revela lista al Senado para 2026
Ingrid Betancourt
La lista del Partido Oxígeno mezcla víctimas del conflicto, técnicos en salud, economía y tecnología, y el regreso de Ingrid Betancourt.
Kien Opina
Carina Murcia
Jue, 20/11/2025 - 12:14
Conectividad con propósito e inclusión social
Carina Murcia
Mario Huertas
Jue, 20/11/2025 - 09:50
¿Trump y Maduro negocian?
Mario Huertas
Ricardo Felipe Herrera
Jue, 20/11/2025 - 09:41
Cepeda avanza; De La Espriella y Uribe Londoño, la fórmula
Ricardo Felipe Herrera
Robinson Castillo
Jue, 20/11/2025 - 09:24
​Las 10 claves infalibles para contrarrestar la desinformación
Robinson Castillo