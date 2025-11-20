El sistema TransMilenio puso en operación dos nuevas rutas de TransMiZonal para mejorar la movilidad en Suba y reforzar las conexiones con Chapinero y Usaquén. Los servicios CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula y BC165 Suba Rincón – Unicentro comenzaron a funcionar el 18 de noviembre, tras estudios técnicos y solicitudes de la ciudadanía. Según la entidad, estas rutas beneficiarán a más de 13.000 usuarios diarios.

Recorridos estratégicos y conexión con las troncales

Ambas rutas presentan enlaces directos con los principales corredores de la ciudad. La CA164 y la BC165 se conectan con la troncal Suba en la estación Niza–Calle 127 y con la troncal Norte en la estación Calle 127 – L’Oréal París, lo que facilita los transbordos y mejora la cobertura hacia zonas comerciales y residenciales.

Le puede interesar: Registrador responde a Mordisco y afirma que votación 2026 sigue en pie

Los recorridos incluyen sectores como la Avenida El Rincón, la calle 127, Quinta Camacho, La Calleja y Santa Bárbara, integrando puntos con alta demanda de transporte.

Horarios de operación

TransMilenio definió los siguientes horarios para los dos servicios:

CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula

Lunes a viernes: 4:00 a. m. – 8:30 a. m. y 1:00 p. m. – 7:00 p. m.



BC165 Suba Rincón – Unicentro

Lunes a viernes: 4:30 a. m. – 8:30 a. m. y 2:00 p. m. – 8:00 p. m.



Sábados: 5:00 a. m. – 7:30 p. m.



Domingos y festivos: 5:00 a. m. – 7:30 a. m.



Rutas existentes seguirán en circulación

Además de los nuevos servicios, TransMilenio confirmó que las rutas CA134 Tibabuyes – Parque Central Bavaria y CK122 Aures II – Zona Industrial continuarán operando por la Avenida El Rincón, ampliando así las opciones de viaje para los usuarios habituales de este corredor.