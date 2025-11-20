Inicio
Bogotá

Nuevas rutas de TransMilenio en Suba benefician a 13.000 usuarios

Jue, 20/11/2025 - 12:05
TransMilenio lanzó las rutas CA164 y BC165 en Suba, que beneficiarán a más de 13.000 usuarios diarios y conectan con Chapinero, Usaquén y la troncal Norte.
Las nuevas rutas TransMiZonal CA164 y BC165 ya operan en Suba.
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

El sistema TransMilenio puso en operación dos nuevas rutas de TransMiZonal para mejorar la movilidad en Suba y reforzar las conexiones con Chapinero y Usaquén. Los servicios CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula y BC165 Suba Rincón – Unicentro comenzaron a funcionar el 18 de noviembre, tras estudios técnicos y solicitudes de la ciudadanía. Según la entidad, estas rutas beneficiarán a más de 13.000 usuarios diarios.

Recorridos estratégicos y conexión con las troncales

Ambas rutas presentan enlaces directos con los principales corredores de la ciudad. La CA164 y la BC165 se conectan con la troncal Suba en la estación Niza–Calle 127 y con la troncal Norte en la estación Calle 127 – L’Oréal París, lo que facilita los transbordos y mejora la cobertura hacia zonas comerciales y residenciales.

Los recorridos incluyen sectores como la Avenida El Rincón, la calle 127, Quinta Camacho, La Calleja y Santa Bárbara, integrando puntos con alta demanda de transporte.

Horarios de operación

TransMilenio definió los siguientes horarios para los dos servicios:

CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula

  • Lunes a viernes: 4:00 a. m. – 8:30 a. m. y 1:00 p. m. – 7:00 p. m.
     

BC165 Suba Rincón – Unicentro

  • Lunes a viernes: 4:30 a. m. – 8:30 a. m. y 2:00 p. m. – 8:00 p. m.
     
  • Sábados: 5:00 a. m. – 7:30 p. m.
     
  • Domingos y festivos: 5:00 a. m. – 7:30 a. m.
     

Rutas existentes seguirán en circulación

Además de los nuevos servicios, TransMilenio confirmó que las rutas CA134 Tibabuyes – Parque Central Bavaria y CK122 Aures II – Zona Industrial continuarán operando por la Avenida El Rincón, ampliando así las opciones de viaje para los usuarios habituales de este corredor.

 

TransMilenio lanzó las rutas CA164 y BC165 en Suba.
Créditos:
Alcaldía Local de Suba

Impacto de la obra de la Avenida El Rincón

La entrada en operación total de la Avenida El Rincón, recientemente entregada por el IDU, representa un alivio clave para la movilidad de la zona. El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la obra enfrentó retrasos por deslizamientos, afectaciones en tuberías y dificultades en la adquisición de predios, pero destacó que los puntos críticos fueron superados.

Con esta vía plenamente habilitada, más de 1,2 millones de personas se verán beneficiadas, con un ahorro estimado de 30 minutos por trayecto. La nueva infraestructura respalda la reorganización del transporte público en el norte y occidente de la capital.

 

Creado Por
Kienyke.com
TransMilenio
Bogotá
