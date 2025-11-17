Cortes de agua en Bogotá y Soacha del 18 al 21 de noviembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció una nueva fase de interrupciones temporales de agua programadas entre el 18 y el 21 de noviembre, una jornada que busca reforzar el sistema hídrico mediante mantenimientos, empates de red y reparaciones. Las labores impactarán a miles de usuarios en Bogotá y Soacha, especialmente en el sur y el occidente de la ciudad.

Según la entidad, estas intervenciones son indispensables para reducir riesgos de daños mayores en temporadas de alta demanda. No obstante, los cortes se extenderán en algunos sectores hasta por 27 horas, por lo que la EAAB hizo un llamado a la prevención y al ahorro responsable.

Cortes del martes 18 de noviembre

Soacha: afectación desde las 8:00 a. m.

Los primeros cierres iniciarán el martes 18 de noviembre, con una fuerte repercusión en Soacha, donde barrios como Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael, Panamá y Rincón del Lago estarán 12 horas sin servicio a partir de las 8:00 a. m.

Kennedy: cortes de 24 horas

Ese mismo día, amplios sectores de Kennedy también verán suspendido el suministro:

Ciudad Tintal , Tintalá y el Centro Comercial El Tintal : desde las 10:00 a. m. , durante 24 horas .



Ciudad Kennedy Oriental y Central : suspensión por mantenimiento preventivo durante el mismo periodo.

Miércoles 19 de noviembre: los cortes más largos

El miércoles será la jornada con las interrupciones más extensas:

Rafael Uribe Uribe (Tunal) : desde las 7:00 a. m. , con una duración de 27 horas .



Antonio Nariño : sectores de Policarpa , Sevilla , La Hortua , Ciudad Berna y Caracas también tendrán cortes de 27 horas .



Fontibón (Ferrocaja y Puerta de Teja) : suspensión desde las 10:00 a. m. por 24 horas .



Otras zonas afectadas incluyen La Picota, Molinos Sur, Marco Fidel Suárez, Arboleda Sur, Guiparma, Fátima (Tunjuelito), así como barrios de Soacha como Quintas de La Laguna y Reservas de La Laguna.

En Usaquén, sectores como El Redil, Tibabita, San José de Usaquén y San Antonio Norte también estarán sin suministro por 24 horas.

Jueves 20 de noviembre: múltiples sectores de Kennedy

El jueves, la localidad de Kennedy volverá a ser una de las más impactadas con cortes en Hipotecho, Hipotecho Occidental, Provivienda Oriental y barrios de Castilla como Ciudad Techo, Catania, Lagos de Castilla, Santa María de Los Ángeles y Portal de las Américas. Duración estimada: 24 a 27 horas, según el sector.

También habrá suspensiones en Los Mártires, San Cristóbal y áreas adicionales de Rafael Uribe Uribe.

Viernes 21 de noviembre: afectaciones en Usme

La semana cierra con cortes en Usme, donde barrios como Brazuelos Occidental, Villa Anita, Usminia, La Requilina (urbana y rural) y Centro Usme tendrán interrupciones desde las 10:00 a. m., durante 8 horas.

Recomendaciones para los usuarios

La EAAB recordó que, para mitigar los efectos de las suspensiones, es clave: