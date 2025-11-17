Mientras miles de personas se desplazan por fuera de la ciudad aprovechando el último puente festivo de noviembre, la Administración Distrital anunció una serie de ajustes viales para evitar que el retorno colapse los principales accesos a la capital. Entre las medidas más relevantes se encuentran la activación del reversible en la carrera Séptima y la aplicación habitual del pico y placa regional el lunes 17 de noviembre de 2025.

Reversible en la Séptima: una vía en un solo sentido para mejorar el paso

La Alcaldía confirmó que durante el domingo 16 y el lunes festivo 17 se habilitará un reversible en el corredor de la carrera Séptima, una estrategia que ya ha sido utilizada en otros puentes ante los altos flujos vehiculares.

La intervención consiste en permitir que la vía opere únicamente en sentido norte–sur, buscando que quienes regresen desde municipios aledaños encuentren un trayecto más ágil.

Tramo habilitado: desde la calle 245 hasta la calle 183 .



Horario: comenzará a operar a las 4:30 p. m. y se extenderá hasta las 8:00 p. m. o incluso 9:00 p. m. , dependiendo de la congestión que se presente en el corredor.



Esta acción forma parte del habitual plan retorno, que cada puente moviliza cientos de miles de vehículos.

Pico y placa regional: horarios obligatorios para ingresar a Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que el lunes festivo se mantiene vigente el pico y placa regional, una medida que regula el ingreso a Bogotá según el último dígito de la placa y que aplica en los accesos más críticos.

Así funcionará el lunes 17 de noviembre

12:00 m. a 4:00 p. m.: ingreso permitido solo para vehículos con placa par (0, 2, 4, 6, 8).



4:00 p. m. a 8:00 p. m.: acceso exclusivo para placas impares (1, 3, 5, 7, 9).



Antes de 12:00 m. y después de 8:00 p. m.: ingreso libre para todos los particulares.



Las autoridades recalcan que respetar estas franjas evita congestiones severas y sanciones por incumplimiento.

Nueve corredores clave bajo control de movilidad

El esquema del pico y placa regional cubrirá nuevamente las nueve principales entradas a la ciudad, puntos que concentran los mayores niveles de circulación durante los retornos festivos:

Autopista Norte: peaje Andes – portal Norte (norte-sur).



Autopista Sur: límite con Soacha – avenida Boyacá (sur-norte).



Avenida Centenario (calle 13): río Bogotá – avenida Ciudad de Cali (occidente-oriente).



Calle 80: Puente de Guadua – Portal 80 (occidente-oriente).



Carrera Séptima: calle 245 – calle 183 (norte-sur).



Avenida Boyacá – vía al Llano: túnel Argelino Durán Quintero – antigua vía al Llano (sur-norte).



Vía Suba–Cota: río Bogotá – calle 170 (norte-sur).



Vía a La Calera: peaje Patios – carrera Séptima (oriente-occidente).



Vía a Choachí: vía a Monserrate – avenida Circunvalar (oriente-occidente).



Recomendaciones para evitar retenes y demoras

El Distrito sugiere revisar los horarios antes de emprender el retorno, especialmente para quienes viven en municipios como Chía, Cota, Cajicá o La Calera, donde el flujo hacia Bogotá aumenta significativamente en las tardes festivas. La invitación es a planear los desplazamientos, verificar la placa y anticiparse a las restricciones para evitar sanciones.