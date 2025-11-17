Inicio
Colombia

Petro acusa a la extrema derecha por ataques a Verónica Alcocer

Lun, 17/11/2025 - 09:20
El presidente respondió al reportaje sueco que acusa a Verónica Alcocer de vivir entre clubes exclusivos y lujos, señalando ataques de la extrema derecha.
Gustavo Petro rechazó el artículo de Expressen que describe supuestos lujos de Verónica Alcocer en Estocolmo.
El presidente Gustavo Petro salió al paso de las recientes publicaciones del diario sueco Expressen, que aseguran que su exesposa y primera dama, Verónica Alcocer, lleva una vida rodeada de lujos, cenas exclusivas y acceso a clubes privados en Estocolmo. El mandatario calificó estas afirmaciones como “conjeturas calumniosas” y afirmó que se trata de un intento de sectores de la extrema derecha por afectar a su familia para debilitarlo políticamente.

A través de sus redes sociales, Petro escribió que, a su juicio, las críticas provienen de un sentimiento de “envidia” y de una intención de continuar dañando a Alcocer. “Ya le hicieron mucho daño, un enorme daño, y ella no es como yo”, señaló, en referencia a los constantes ataques que, asegura, han recibido él y su familia.

“No gasta ni un peso del erario”: Petro niega uso de recursos públicos

En su mensaje, el jefe de Estado defendió la independencia económica de la primera dama. Sostuvo que Alcocer no utiliza recursos públicos para sostener su vida en Suecia y que su estancia en ese país no implica gastos para el Estado colombiano. “Es una mujer libre, no gasta ni un peso del erario. Como la extrema derecha vive del Estado, no se imagina que es vivir sin él”, afirmó.

El mandatario agregó que las críticas hacen parte de un “intento por destruir mi familia para debilitarme”, y aseguró que en su entorno personal siempre habrá “respeto”. Además, señaló directamente al uribismo extremo como uno de los sectores que estaría detrás de estas versiones.

 

Gustavo Petro
Verónica Alcocer
Noticias Colombia
