Inicio
Entretenimiento

Camilo Echeverry y Evaluna presentan canción navideña

Jue, 20/11/2025 - 16:39
Camilo Echeverry y Evaluna Montaner lanzan 'Navidad en cada esquina', una canción con influencias latinas para las fiestas de fin de año.
Camilo y Evaluna lanzan canción navideña
Créditos:
EFE

El cantante y compositor Camilo y su esposa Evaluna lanzaron este jueves 'Navidad en cada esquina', una canción "alegre y conmovedora" que fusiona ritmos de salsa y calidez latina y mezcla las formas de vivir esta temporada en Estados Unidos y Latinoamérica.

"Nuestra versión de 'Navidad en cada esquina' mezcla el espíritu navideño de Colombia y Venezuela con la Navidad en Estados Unidos", afirmó en un comunicado el artista colombiano, ganador de tres premios Grammy al mejor álbum de Pop Latino.

Camilo agregó que en la Navidad se celebra en Latinoamérica con "mucho movimiento, es ruidosa, hay baile", mientras que en Estados Unidos "se trata de estar cómodos porque hace frío".

Esta canción, que reinventa el clásico navideño 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas' con un toque español, une ambas experiencias navideñas, en palabras del cantante.

El tema combina percusión tropical, piano y alegres vientos y gracias a "la química entre Camilo y Evaluna" crea "un sonido atemporal, alegre y lleno de buen humor".

Ambos han participado en numerosos eventos este año, como la gira 'Nuestro lugar feliz' del cantante que culminó el pasado junio en Colombia tras pasar por España, México y otros países de Latinoamérica.

Además ya han presentado juntos otros temas como 'Por primera vez', 'Machu Picchu' e 'Índigo', entre otros.

Creado Por
Agencia EFE
Camilo
Evaluna
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Análisis: ¿Por qué tantos candidatos recogen firmas?
Firmas para la Registraduría
La Registraduría reporta 91 comités presidenciales por firmas. Varios dicen haber superado el millón, un umbral más político que legal rumbo a 2026.
Kién es Kién
Héctor Olimpo: el hijo de la conciliación
Héctor Olimpo en Kién es Kién con Adriana Bernal
Retrato íntimo de Héctor Olimpo: hijo de la conciliación, padre presente y hombre de pueblo marcado por la familia y la superación.
Colombia
Violencia en el Cauca: Gobernador hace llamado urgente al Gobierno
Octavio Guzmán, gobernador del Cauca
El gobernador Octavio Guzmán pidió al Gobierno Nacional medidas urgentes para frenar la ola de violencia en el Cauca y garantizar seguridad en corredores estratégicos como la Vía Panamericana.
Bogotá
Agentes en bici reforzarán seguridad en ciclorrutas de Bogotá
agentes-ciclorrutas-Bogotá-seguridad
La ciudad sumó 141 agentes civiles en moto y creó un equipo en bicicleta que vigilará de forma la red de ciclorrutas para fortalecer la seguridad vial.
Kien Opina
Paola Andrea Holguín Moreno
Jue, 20/11/2025 - 16:44
Potencia deportiva
Paola Andrea Holguín Moreno
Carina Murcia
Jue, 20/11/2025 - 12:14
Conectividad con propósito e inclusión social
Carina Murcia
Mario Huertas
Jue, 20/11/2025 - 09:50
¿Trump y Maduro negocian?
Mario Huertas
Ricardo Felipe Herrera
Jue, 20/11/2025 - 09:41
Cepeda avanza; De La Espriella y Uribe Londoño, la fórmula
Ricardo Felipe Herrera