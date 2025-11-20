Camilo Echeverry y Evaluna presentan canción navideña

El cantante y compositor Camilo y su esposa Evaluna lanzaron este jueves 'Navidad en cada esquina', una canción "alegre y conmovedora" que fusiona ritmos de salsa y calidez latina y mezcla las formas de vivir esta temporada en Estados Unidos y Latinoamérica.

Lea también: Nuevas pistas entre supuesta ruptura entre Karol G y Feid

"Nuestra versión de 'Navidad en cada esquina' mezcla el espíritu navideño de Colombia y Venezuela con la Navidad en Estados Unidos", afirmó en un comunicado el artista colombiano, ganador de tres premios Grammy al mejor álbum de Pop Latino.



Camilo agregó que en la Navidad se celebra en Latinoamérica con "mucho movimiento, es ruidosa, hay baile", mientras que en Estados Unidos "se trata de estar cómodos porque hace frío".