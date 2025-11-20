Colombia amaneció en alerta tras conocerse el secuestro de Miguel Ayala, joven cantante de música popular e hijo de Giovanny Ayala, en una zona rural del departamento del Cauca. El hecho ha generado profunda preocupación entre seguidores, autoridades y el sector cultural, que exige su pronta liberación.

Lea también: Lo que se sabe del secuestro del hijo de Giovanny Ayala

Según el comandante de la Policía en Cauca, coronel Henry Yesid Bello Cubides, el artista fue interceptado cuando se desplazaba desde Popayán, después de una presentación musical, rumbo al aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

“Identificamos los dos vehículos y la motocicleta utilizados en la interceptación”, informó Bello Cubides, asegurando que ya se adelantan las investigaciones para determinar el paradero del joven intérprete y de quienes lo acompañaban en el momento del rapto.

Disidencia Jaime Martínez, señalada como responsable

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali y reportes citados por El Tiempo, los responsables del secuestro serían integrantes de la disidencia Jaime Martínez de las Farc, un grupo armado ilegal que opera en el norte del Cauca y ha sido protagonista de recientes hechos de violencia en la región.

Los uniformados indicaron que Ayala fue retenido en un sector rural cercano al corregimiento de Huisitó, en el municipio de El Tambo, una zona donde la presencia de este frente ha dificultado las labores de seguridad.

Hasta el momento, el grupo armado no ha emitido pronunciamiento, tampoco se conoce una exigencia de rescate o condiciones para su liberación.

Una joven promesa convertida en símbolo de preocupación nacional

Miguel Ayala saltó al reconocimiento público tras su participación en el programa ‘Yo Me Llamo’, donde imitó a su padre y se ganó el cariño de la audiencia por su talento y carisma. Su creciente carrera artística y su vínculo con una figura tan emblemática de la música popular han amplificado la conmoción alrededor del caso.

Amplio despliegue de las autoridades

El secuestro ha puesto nuevamente en el centro del debate la situación de seguridad en regiones donde artistas, productores y equipos técnicos deben movilizarse con frecuencia para presentaciones.

La Policía confirmó que se realiza un amplio despliegue operativo en la zona, con unidades especializadas en búsqueda y rescate, inteligencia y control territorial. El objetivo es ubicar a la víctima, rescatarla sana y salva, y restablecer la seguridad en el área.