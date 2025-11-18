Lina Tejeiro volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras una revelación que dejó sorprendidos a sus seguidores y al público del programa The Juanpis Live Show. Reconocida no solo por su belleza sino por su espontaneidad y carisma, habló sin filtros sobre un episodio de su vida amorosa que pocos conocían.
Durante la entrevista con Alejandro Riaño —en su personaje de Juanpis González—, la actriz contó detalles de su soltería y recordó algunas anécdotas del pasado. Sin embargo, fue un comentario sobre un famoso cantante internacional lo que terminó robándose el protagonismo.
Bad Bunny le escribió… y ella no se dio cuenta
Lina Tejeiro confesó que, en 2018, recibió varios mensajes directos en Instagram de un artista muy reconocido a nivel mundial. Con su característico sentido del humor, la actriz explicó que no respondió porque, sencillamente, no notó quién era.
El cantante en cuestión era nada más y nada menos que Bad Bunny. Según relató, el puertorriqueño le envió varios mensajes ese año:
-
“El 23 de febrero del 2018 me mandó un ‘fuerza’ y un besito”
-
“El primero de marzo del 2018, un besito”
-
“Y el 10 de marzo un: ‘ muchas gracias amor, gracias’ y un beso”
Solo hasta noviembre de ese mismo año, Tejeiro cayó en cuenta de que se trataba de Benito Antonio Martínez Ocasio. Para ese momento, la conversación ya estaba muerta y, como ella misma dijo, desde entonces no han vuelto a hablar. Incluso añadió entre risas que ni siquiera lo sigue en redes.
Fiel al formato irreverente del show, Juanpis la retó a enviarle un mensaje al cantante como parte del juego. Entre bromas, le sugirió incluso mandarle una foto diciendo que “estaba lista”. Tejeiro, divertida por la situación, accedió a escribirle un texto al artista, provocando carcajadas entre el público.