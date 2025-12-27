Natalia París y Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista conformaron una de las parejas más recordadas del entretenimiento colombiano a comienzos de los años 2000. Durante siete años, su relación estuvo en el centro de la atención mediática, y tras su separación surgieron rumores que nunca fueron aclarados del todo. Más de dos décadas después, la modelo, DJ y empresaria decidió contar su versión de los hechos.

En una conversación con el periodista Rafael Poveda en el pódcast Más allá del silencio, Natalia París habló sobre diversas experiencias paranormales que, según ella, han marcado su vida. En medio de ese relato, recordó un episodio íntimamente ligado a su relación con Baptista, relacionado con su sensibilidad espiritual y su capacidad para anticipar situaciones.

Según contó, el actor se sorprendía con frecuencia por la manera en que ella parecía “saber” lo que iba a ocurrir, especialmente en el ámbito laboral. París relató que, en varias ocasiones, tenía la certeza de que él obtendría un papel antes incluso de que se conocieran los resultados oficiales de los castings.

Esa conexión llevó a Baptista a hacerle un regalo especial: un tarot de Osho. Aunque Natalia aclaró que no sabía leer las cartas de forma tradicional, aseguró que comenzó a interpretarlas de manera intuitiva, casi como un juego, pero encontrando mensajes que, con el tiempo, resultaron ser reveladores.