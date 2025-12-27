Natalia París y Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista conformaron una de las parejas más recordadas del entretenimiento colombiano a comienzos de los años 2000. Durante siete años, su relación estuvo en el centro de la atención mediática, y tras su separación surgieron rumores que nunca fueron aclarados del todo. Más de dos décadas después, la modelo, DJ y empresaria decidió contar su versión de los hechos.
En una conversación con el periodista Rafael Poveda en el pódcast Más allá del silencio, Natalia París habló sobre diversas experiencias paranormales que, según ella, han marcado su vida. En medio de ese relato, recordó un episodio íntimamente ligado a su relación con Baptista, relacionado con su sensibilidad espiritual y su capacidad para anticipar situaciones.
Según contó, el actor se sorprendía con frecuencia por la manera en que ella parecía “saber” lo que iba a ocurrir, especialmente en el ámbito laboral. París relató que, en varias ocasiones, tenía la certeza de que él obtendría un papel antes incluso de que se conocieran los resultados oficiales de los castings.
Esa conexión llevó a Baptista a hacerle un regalo especial: un tarot de Osho. Aunque Natalia aclaró que no sabía leer las cartas de forma tradicional, aseguró que comenzó a interpretarlas de manera intuitiva, casi como un juego, pero encontrando mensajes que, con el tiempo, resultaron ser reveladores.
Fue precisamente ese tarot el que, según su testimonio, le mostró una verdad difícil de asimilar. Al consultar si su pareja era el amor de su vida, las cartas arrojaron una señal que ella interpretó como una traición. Semanas después, los hechos terminaron confirmando lo que había visto en esa lectura inicial.
París afirmó que en su momento confrontó a Baptista, aunque él negó lo ocurrido. A pesar del dolor que le generó la situación, la modelo aseguró que guarda un recuerdo positivo de esa etapa de su vida y que la relación estuvo llena de aprendizajes.
“Fue un amor bonito y una lección de vida”, concluyó, señalando que hoy no hay rencor y que incluso agradece la experiencia, pues considera que los episodios difíciles fortalecen y transforman emocionalmente. El tarot, paradójicamente, terminó siendo para ella una herramienta de claridad y crecimiento personal, más allá de un simple regalo.