La antigua rivalidad entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio volvió a ocupar un lugar central en la conversación digital, esta vez a raíz del reciente episodio de salud que obligó al influencer antioqueño a recibir atención médica de urgencia. Lo que inicialmente generó preocupación entre seguidores y familiares terminó convirtiéndose, una vez más, en un nuevo capítulo de una disputa que lleva años gestándose en el ecosistema de las redes sociales.

Según versiones entregadas por el entorno cercano de Cossio, la emergencia cardíaca habría sido consecuencia de un cuadro de estrés extremo combinado con insomnio prolongado. El propio creador de contenido aumentó la alarma al relatar en sus plataformas una frase contundente: “Casi me muero”, mensaje que provocó una oleada de reacciones y muestras de apoyo por parte de sus seguidores.

La evolución de su estado de salud fue favorable. Yeferson Cossio explicó que el procedimiento médico al que fue sometido fue relativamente sencillo y consistió en la introducción de dispositivos en las cámaras del corazón para realizar una estimulación eléctrica que permitiera estabilizar el ritmo cardíaco. Actualmente, se encuentra en recuperación y bajo acompañamiento permanente de sus hermanas, Cintia y Gisela Cossio, así como de su pareja, Carolina Gómez. Aunque la familia se mostró unida durante el proceso, trascendió el malestar de Cintia Cossio por lo que consideró un descuido reiterado de su hermano frente a su bienestar.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta?

Sin embargo, el episodio médico no estuvo exento de polémica. Nicolás Arrieta, quien próximamente participará en La casa de los famosos Colombia 3, cuestionó públicamente la veracidad de la emergencia. En sus declaraciones, sugirió que se trataba de un montaje mediático y afirmó que Cossio “se inventa tragedias”, insinuando además que la atención recibida habría sido pagada y desvinculándola de cualquier asunto legal o financiero pendiente.