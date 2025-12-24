El retoquito que Violeta Bergonzi se hizo después de MasterChef

Violeta Bergonzi volvió a captar la atención del público, aunque esta vez no fue por sus habilidades en la cocina. La ganadora de la más reciente temporada de MasterChef Celebrity se convirtió nuevamente en tendencia tras revelar, de manera abierta y directa, que decidió someterse a un tratamiento estético facial como parte de su rutina de cuidado personal.

La presentadora y modelo, que acumula más de 700 mil seguidores en Instagram, compartió los detalles del procedimiento a través de un video en el que, fiel a su estilo espontáneo, combinó humor, consejos y reflexiones personales. Durante su paso por el reality, ella se consolidó como una de las concursantes más queridas, destacándose por su disciplina, carisma y constancia, cualidades que la llevaron a imponerse en la final frente a Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila.

Ahora, fuera de la cocina, Violeta Bergonzi decidió hablar de un tema que suele generar opiniones divididas: los tratamientos estéticos. Entre risas, inició su mensaje con una frase que no pasó desapercibida: “El primer consejo es no hacerle caso a los maridos”, antes de explicar que el bótox hace parte de las decisiones que toma pensando en cómo se siente consigo misma.